В Сыктывкаре приступили ко второму этапу ремонта дорог

Дорожно-ремонтная кампания в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице республики в самом разгаре. В минувшую пятницу начальник управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь проинспектировал ремонтируемые участки.

В Сыктывкаре подрядчики уже сдали улицы Петрозаводскую, Гаражную, Корткеросскую, Южную и Кутузова, а также два участка объездной дороги. До конца лета им предстоит выполнить ремонт еще 19 дорог.

– На сегодня подходит к завершению ремонт улицы Энгельса. Осталось сделать съезды, места возле люков и колодцев ливневой канализации, а также нанести разметку и привести в порядок обочины. Все работы производятся в срок. До конца лета будут отремонтированы улицы Карла Маркса, Бабушкина, Орджоникидзе, Колхозная, Лесопарковая и другие, – отметил Александр Гонтарь.

Напомним, что ремонт дорог в столице разбит на три этапа. Сейчас стартовал уже второй этап проекта «БКАД». На улицах Лесопарковой, Колхозной и Чернова будет снято дорожное полотно, заменен бордюрный камень, а затем участки заасфальтируют.

По словам представителя подрядной организации – заместителя директора «Темп-Дорстрой» Александра Исаченко, ускорить ремонтные работы и выполнить все гораздо раньше оговоренных сроков можно было бы при условии понимания со стороны водителей автотранспорта.

– Когда делали Гаражную, даже сотрудники ГИБДД не могли справиться с потоком машин, и это при том, что стояли запрещающие дорожные знаки, – рассказал он. – Горожанам следует с пониманием отнестись к временным трудностям. Ведь уже скоро на основных автомагистралях города будет заменено дорожное полотно и бордюрные камни. Тем самым будет обеспечено безопасное дорожное движение.

Всего в текущем году в рамках БКАД в Сыктывкаре отремонтируют 26 дорог общей протяженностью 35 километров. На эти цели будет направлено 446,11 миллионов рублей. Планируется, что в рамках данного нацпроекта на ремонт дорог в Сыктывкаре ежегодно до 2024 года включительно будут выделяться сопоставимые суммы. К этому сроку должно быть приведено в нормативное состояние 85 процентов улично-дорожной сети города.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара