Страховка вместо вклада

С января по апрель 2019 года жители Коми направили в Банк России одиннадцать жалоб на мисселинг – недобросовестную продажу одних финансовых продуктов под видом других путем неполного или недостоверного информирования потребителя. В частности, люди, желавшие открыть вклад в банке, по предложению работников кредитного учреждения приобретали полис индивидуального страхования жизни. При этом клиенты искренне верили, что открыли вклад в банке. О том, что такое мисселинг и как его избежать, рассказал главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Нацбанка Коми Альберт Кузнецов.
По мнению юриста, подмена одного финансового продукта другим может быть возможна только в том случае, если потребитель не читает (или невнимательно читает) договор, который подписывает. Обычно недобросовестные работники банков называют предлагаемый продукт новым долгосрочным вкладом с выгодными условиями, обещают огромные проценты по вкладу – значительно выше среднерыночных. Например, двенадцать-семнадцать процентов прибыли в год. Веря банковским работникам на слово, клиент не очень вчитывается в бумаги и подписывает подсунутый ему договор страхования жизни, условия которого значительно отличаются от условий для вклада в банке.
Альберт Кузнецов отметил, что в случае приобретения полиса страхования жизни доходность по нему не гарантирована. Кроме того, денежные средства в данном случае не застрахованы государством, да деньги и получает даже не банк, а связанная с ним страховая фирма. В случае финансовых трудностей у страховщиков клиент может потерять всю внесенную сумму или ее часть. Хотя специалисты подчеркивают, что полис страхования жизни – вполне официальный финансовый продукт, который, в случае успешной деятельности страховой компании, может даже принести прибыль. Но человек, заключая договор страхования жизни вместо договора вклада, должен хорошо понимать, что делает, знать обо всех плюсах и минусах.
Банк России в борьбе с мисселингом обязал коммерческие банки и страховые организации подробно разъяснять клиентам нюансы продаваемых ими финансовых продуктов и услуг. Но не все сотрудники банков добросовестно выполняют эту обязанность. Хотя доказать факт введения клиента в заблуждение очень сложно, поскольку наличие подписи под документом является свидетельством того, что гражданин согласен с условиями договора.
Лучшим способом избежать обмана Альберт Кузнецов назвал внимательное изучение договора, который предлагают подписать, и приложений к нему. Если клиент все же подписал договор, не читая, а дома понял, что получил не вклад в банке, а страховку, помочь может «период охлаждения». В течение четырнадцати дней гражданин может расторгнуть договор страхования. Если потребитель пропустит «период охлаждения», но все же решит расторгнуть договор, избежать серьезных финансовых потерь будет сложно.
Людмила ВЛАСОВА
Фото Провинция.ру
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