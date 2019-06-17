Киберпреступники придумали новую схему аферы

Мошенники маскируют свой телефонный номер под официальный номер банка

По информации Банка России, мошенники используют специальное программное обеспечение, которое помогает скрыть настоящий номер звонящего, при этом на телефоне собеседника отражается официальный номер банка.

Обычно злоумышленник обращается к собеседнику по имени и отчеству, может назвать фамилию и даже номер и срок действия карты. Эти сведения аферисты, как правило, получают заранее из открытых источников, например из социальных сетей, и с помощью различных методик сбора данных в интернете.

Чаще всего обманщики звонят поздно вечером, ночью или ранним утром в выходные дни, когда человек спит и, разбуженный звонком, с трудом воспринимает информацию. Преступник представляется сотрудником банка и сообщает о совершении подозрительной операции, которая требует немедленных действий со стороны клиента. Мошенники хорошо знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного колл-центра. Все это помогает им втереться в доверие к клиенту банка, усыпить его бдительность.

При этом аферисты торопят и запугивают собеседника, уверяют, что, если срочно не предпринять те меры, о которых они говорят, потери денег не избежать. Например, обманщики заявляют, что по карте «клиента» проводится подозрительный платеж на крупную сумму, чтобы его остановить, нужно срочно сообщить данные карты, ПИН-код или одноразовый пароль из sms-сообщения. Если человек колеблется или отказывается назвать требуемые данные, ему заявляют, что деньги с его карты прямо сейчас уйдут к мошенникам. Если преступникам удается узнать нужную им информацию, они получают доступ к счету и снимают с него все деньги.

Даже если информация, которую сообщает по телефону человек, представляющийся сотрудником банка, звучит очень правдоподобно, лучше перестраховаться и позвонить в банк лично по номеру, указанному на обратной стороне банковской карты и размещенному на официальном сайте. Так можно быть уверенным, что общаешься действительно с сотрудником банка, а не с преступником.

В Банке России рекомендуют не перезванивать и не отправлять sms-сообщения на незнакомые номера, не спешить переходить по ссылкам из сообщений «от банка». В любой непонятной ситуации необходимо позвонить в банк по официальному номеру и уточнить информацию у оператора. Если звонят из банка, финансовой организации или госоргана, необходимо уточнить ФИО и должность звонящего и сообщить ему, что перезвоните сами.

– Положите трубку и перезвоните по официальному телефону организации или на горячую линию банка. Номер нужно набрать вручную, – рекомендуют специалисты Банка России.

Также специалисты банка советуют не спешить и не паниковать. Если банк выявит подозрительную транзакцию, он сразу приостановит ее на срок до двух суток. За это время владелец счета может либо подтвердить эту операцию банку, либо отменить ее. Это решение надо принять в течение 48 часов – этого времени достаточно, чтобы хорошо все обдумать и без спешки самостоятельно позвонить в банк.

Ирина СМИРНОВА

Фото iz.ru