«Период охлаждения» в помощь потребителю

Большая часть обращений граждан, поступивших в республиканское управление Роспотребнадзора, касается навязывания дополнительных платных услуг и подключения дополнительных платежей по договорам с какими-либо фирмами. О том, как избежать ненужных трат, рассказал главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Евгений Кузьмин в ходе прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы Коми.

По мнению специалистов, уходит в прошлое такая форма поборов, как навязывание дополнительных договоров при заключении договоров ОСАГО. Напомним, при заключении договора ОСАГО страховые фирмы навязывали клиентам дополнительные виды страхования – жизни, иногда имущества, а порой и вовсе экзотические. Было даже страхование от укуса клеща. Если в прошлом году небольшое количество сообщений о таких действиях страховщиков еще было зафиксировано, то в этом году пока не поступило ни одной жалобы. По мнению участников прямой линии, этому способствовало введение возможности получения электронного полиса ОСАГО – при дистанционном варианте взаимодействия автомобилиста и страховщика навязывание дополнительных платных услуг становится непростым делом.

Кроме того, для тех, кто оформил ненужную страховку, действует так называемый «период охлаждения». В течение четырнадцати календарных дней после оформления договора страхования гражданин может отказаться от ненужной или навязанной страховки и вернуть полную или частичную стоимость полиса (в зависимости от условий договора). Многие граждане уже знают об этом праве и в случае необходимости им пользуются. Правда, не все страховые фирмы добровольно и в срок возвращают потребителям деньги. В связи с этим количество жалоб, связанных с возвратом страховой премии в «период охлаждения», растет.

В ходе прямой линии поступил и вопрос о программе дополнительной гарантии, которую очень настойчиво предлагают покупателям в магазинах бытовой техники. Суть проста: продавцы уговаривают потребителя заплатить дополнительно несколько тысяч рублей за продление срока гарантии – например, до трех лет вместо года гарантии производителя. Работники магазина уверяют, что, расставшись с небольшой (в сравнении со стоимостью техники) суммой, покупатель в случае поломки товара в течение срока дополнительной гарантии получит бесплатный ремонт или замену техники на новую. Евгений Кузьмин отметил, что настойчивое предложение еще не является навязыванием, покупатель вправе отказаться от этой услуги. Или согласиться, если сочтет условия выгодными. Но, в любом случае, надо внимательно читать условия договора, чтобы точно знать, при каких поломках покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену техники.

Пока большого количества жалоб на несоблюдение условий договоров дополнительной гарантии в Роспотребнадзор Коми не поступало. Хотя одно сообщение, связанное с этой услугой, было. Сыктывкарец сдал технику по программе дополнительной гарантии в страховую организацию, а специалисты сервисного центра сообщили, что такая техника больше не выпускается, запчастей к ней нет, ремонт невозможен. Поэтому страховая компания расторгла договор страхования в одностороннем порядке, потребителю вернули уплаченную им сумму. Но владелец техники все равно предъявил претензию, поскольку теперь ему придется раскошелиться на покупку новой техники взамен устаревшей, хотя таких трат он не планировал, надеялся на дополнительную гарантию.

Жители Сыктывкара интересовались и навязыванием такой услуги как подключение техники. Продавцы в магазине убеждают покупателей заплатить еще и за подключение техники специалистами определенного сервисного центра. При этом цены на услуги этих специалистов необоснованно завышены. Как пояснил Евгений Кузьмин, есть определенные категории предметов бытовой техники, которые должны устанавливаться и подключаться специалистами, имеющими лицензию на данный вид деятельности. Например, газовые плиты – всем понятно, к каким последствиям может привести подключение такого прибора неспециалистом. Впрочем, даже в случае приобретения газовой плиты покупатель не обязан пользоваться услугами специалистов именного того сервисного центра, который рекомендует продавец. Владелец техники может найти другие организации, у которых есть лицензия на подключение газового оборудования, сравнить цены на услуги и выбрать самый выгодный вариант.

Людмила ВЛАСОВА

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