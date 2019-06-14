Казачий праздник на Коми земле

В День города в Эжвинском районе Сыктывкара прошел третий открытый чемпионат по рубке шашкой «Казарла». Это состязание стало центральным событием празднования десятилетия общественной организации казаков в Коми «Особый Северный казачий округ». Впервые казаки показали и мастерство фланкировки (демонстрация красоты владения клинковым оружием).

Праздник казаков начался в 11 часов. С утра был сильный дождь и ветер, поэтому около сцены, где выступали песенные ансамбли, а также у расположенной неподалеку арены, где казаки показывали мастерство владения холодным оружием, собралось не более пятидесяти зрителей. Людей согревали зажигательные и задушевные выступления сыктывкарского народного ансамбля «Вольница», ансамбля танца «Цветы Севера», хора ветеранов «Поющие сердца» и других коллективов. Звучали такие всенародно любимые казачьи песни как «Когда мы были на войне…» и проникновенные патриотические марши, например, «Прощание Славянки». Немногочисленные зрители стоически переживали дождь и порывы ветра, юные казаки, согреваясь, выплясывали под музыку. Неподалеку действовала полевая кухня. Чаще всего там можно было увидеть полицейских, которые с удовольствием подкреплялись горячей кашей. Работала также площадка по мечевому бою, где каждый мог попробовать силы в рубке деревянным мечом, заплатив 50 рублей.

Один из главных организаторов мероприятия атаман общественной организации казаков в Коми «Особый северный казачий округ» Евгений Макин на вопрос, не пугает ли казаков такая погода, ответил коротко:

– Ни в коем случае. Погода – наша.

Казаки поочередно заходили в огороженную площадку, где для них были подготовлены испытания из различных видов рубки. Самыми зрелищными были те, где казакам нужно было разрубать наполненные водой полуторалитровые пластиковые бутылки. После каждого «укуса» шашкой бутылки «взрывались» водой, так что брызги то и дело доходили до изумленных зрителей. Посмотреть на это действо специально приехал даже архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. Сначала он подошел к небольшому лотку, с которого пожилой казак продавал кубанки и мед. Архиепископа особенно заинтересовали разнообразные кубанки. Он долго рассматривал их и приценивался, а услышав, что можно приобрести головной убор не только из цигейки, но и из норки и куницы, просто ахнул:

– Слышал, что есть из цигейки, но что из норки, не слышал. Из-за такой красоты все женщины казачками захотят стать.

Позже продавец кубанок сказал, что одна только шкурка куницы стоит около четырех тысяч рублей, но для добрых людей он всегда готов сделать скидку. Журналисту «Республики» он был готов отдать драгоценную вещь за 2500 рублей.

Со сцены архиепископ Питирим поздравил казаков и гостей мероприятия с Днем города и Днем России:

– Все годы, живя в нашем городе, я думал, какие здесь прекрасные люди, и они точно такие. Мы неотделимы друг от друга. Каждый из нас – это маленькая частичка единого тела. Что такое церковь? Это тело и кровь Христа. Мы частички этого организма, поэтому церковь молится за каждого. Пусть счастьем наполнит Господь каждый дом, каждую семью.

Завершил праздничные мероприятия турнир по фланкировке, также зрителей порадовали показательным выступлением объединения патриотического воспитания «Достойное поколение», в состав которого входят участники военно-патриотического клуба «Вöркань» («Рысь») и казаки станицы «Слободская».

Ярослав СЕВРУК

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