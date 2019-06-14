Единение влюбленных в экотранспорт

В столице Коми состоялась седьмая «Велоночь»

12 июня в Сыктывкаре на Стефановской площади собрались тысячи велолюбителей, чтобы поддержать традиционную спортивную акцию «Велоночь». Мощное событие и уже один из главных брендов одиннадцатого региона, «Велоночь» стала символом единения любителей спорта и здорового образа жизни в Коми. Вопреки сыктывкарской непогоде более трех тысяч человек в седьмой раз отдались порыву любви к экологичному транспорту.

Старт события был назначен на полвосьмого вечера, но фанаты и любители велоспорта стягивались на главную площадь столицы Коми заранее. Регистрация началась в 17 часов. В этом году организаторы крепили браслеты с индивидуальными номерами участников не на запястье, а на велосипеды, чтобы точнее знать количество реальных веломанов. Ранее некоторые изобретательные товарищи умудрялись получать их только ради розыгрыша ценных призов, придя на праздник без велосипеда.

Холодный ветер не пугал любителей экотранспорта и в короткие сроки на площади образовалась уже не только очередь на регистрацию. «Хвосты» росли и в другие специально подготовленные для велосипедистов палатки. Например, всем желающим подкачивали колеса и проверяли общее состояние «железных коней», в противоположную сторону стояли те, кто желал пройти регистрацию велосипеда в полиции. Сотрудники МВД записывали номера с рам «байков» и фамилии владельцев, чтобы в случае пропажи их было легче вырвать из рук «конокрадов». Эти очереди растягивались от одного конца площади до другого. Посреди велотусовки стояла сцена, откуда доносились ободряющие речи известного в Коми шоумена Константина Баскова. Пританцовывая вместе с крутившим зажигательную музыку диджеем, он то и дело напоминал велолюбителям план мероприятия и общался с гостями и участниками праздника, выяснял, какие подарки они хотят увезти сегодня домой. Организаторы, как и всегда, благодаря спонсорской помощи приготовили массу призов, в том числе велосипеды и бытовую технику.

Корреспондент «Республики» заметил среди велофанатов нарезающего круги по площади министра спорта Коми Николая Бережного. С улыбкой только что получившего в подарок первый велосипед мальчишки министр катался по Стефановской. Чувствовалось, что ему не терпится ринуться на старт.

– С утра уже катался сегодня, но специально к этому событию не тренировался. Тут ведь главное участие. Любовь к велопрогулкам впитал с детства, начиная с трехколесного велосипеда и с «Орленка». В министерстве к участию никого не принуждаем, все добровольно, но встретил тут уже немало наших сотрудников. Рабочий график не позволяет часто кататься, но с начала велосезона раз десять уже катался, – сказал Николай Бережной.

Броуновское велодвижение становилось все гуще. Министр скрылся среди хаотично двигавшихся по площади велофанатов, которыми полнилась площадь. Чем ближе было время старта, тем томительней становилось ожидание. Оказалось, что, заботясь о безопасности участников, организаторы отложили старт на десять минут, чтобы досконально перепроверить все точки прохождения дистанции. Из раза в раз первостепенным для устроителей праздника является именно комфорт и безопасность прохождения трассы. Кроме того, они активно пропагандируют соблюдение ПДД среди гостей и участников. Вновь мероприятием-спутником стала «Лаборатория безопасности», организованная совместно с ГИБДД. В специальном велогородке любой мог выслушать из уст блюстителей порядка советы по участию в дорожном движении, а также преодолеть разные тренинг-испытания на велосипеде. Совсем маленькие участники играли машинками и расставляли знаки на большом макете с дорогами, светофорами и пешеходными переходами.

Третий год подряд в «Велоночи» участвовал известный велопутешественник Евгений Рыбин из города Протвино. Преодолевший тысячи километров по дорогам Индии, Камбоджи и других стран, он признается, что нигде не испытывал таких ярких эмоций. Евгению в очередной раз доверили встать во главе могучей велоколонны вместе с другими волонтерами. Следом стартовали семейные пары с детьми, парни с колонками, «раздающие» окружающим задорную музыку, девушки, ехавшие, держась за руки. Все это только подтверждало главную идею праздника: идею всеобщего единения.

Истинными героями сыктывкарской «Велоночи» стали Галина Маринцева и Михаил Габов. На специальном велосипеде Галина преодолела дистанцию, – а это десять километров по центральным улицам, – впервые, а Михаил во второй раз. В июле Галина Маринцева отправится в Казахстан, где будет представлять одиннадцатый регион в составе сборной России на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Михаил, преодолевший дистанцию на протезах на обычном велосипеде, также регулярно занимается спортом и ставит для себя самые высокие цели.

– В течение часа так спокойно могу кататься, – сказал Михаил.

Праздник завершился розыгрышем призов, шоу-выступлением театра огня и представителей школы киокушинкай-карате Коми.

Ярослав СЕВРУК

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