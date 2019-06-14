«Дух Севера» и Ёлка согрели Сыктывкар

Фестиваль духовых оркестров и шествие трудовых коллективов, «Гажа движ» и силовой экстрим, «Город талантов» и «Казарла» под дождем, – в День России в столице Коми было холодно, но интересно. Завершился масштабный праздник концертом певицы Ёлка и седьмой по счёту «Велоночью». Весь день 12 июня за событиями в Сыктывкаре наблюдали журналисты «Республики».

– Вот поверьте мне, минут через пятнадцать люди забудут и про холод, и про дождь. Такая у духовых оркестров магия. Они же и в снег, и в зной, и в дождь играют, – уверял журналиста «Республики» Михаил Брызгалов, президент Российского духового общества имени Валерия Халилова перед началом фестиваля «Дух Севера» в Кировском парке.

12 июня в Сыктывкаре было дождливо, ветрено и температура всего пять градусов выше нуля. Однако многие горожане, невзирая на погоду, дома сидеть не стали.

Место для проведения фестиваля духовых оркестров «Дух Севера» выбрано было действительно очень удачно. Сначала, в качестве музыкального пролога, коллективы, прибывшие на фестиваль, сыграли «Прощание славянки», стоя на ступенях лестницы, ведущей в Кировский парк со стороны Коммунистической, а потом прошли к основной сцене фестиваля, установленной на террасе парка. Парад музыкантов в формах разных цветов по зеленому склону, на фоне реки и пейзажей Заречья смотрелся эффектно, и музыка их в этом месте звучала весьма впечатляюще. И будь погода в этот день получше, несомненно, на зеленой террасе в этот день было бы не протолкнуться от слушателей. Впрочем, их и так постоянно было порядка двух-трех сотен. Одни, основательно промокнув и промерзнув на ветру, уходили, им на смену являлись другие, но, по наблюдениям журналиста «Республики», духовая магия, обещанная Михаилом Брызгаловым, все же явилась – меньше получаса здесь никто не проводил.

Министр культуры Коми Сергей Емельянов, немного попереживав, что часть возможных слушателей не дошла до парка из-за того, что ремонтными работами перекрыт основной спуск, высказал надежду, что к вечеру музыка оркестров их все же сюда приведет.

– Это одно из весомых культурных событий для республики, движение духовых оркестров возрождается. Мы видим это, в том числе по тому, что появляется интерес у детей к такой музыке в музыкальных школах. И у горожан тоже: в прошлом году на фестиваль пришло несколько десятков человек. А посмотрите, сколько их сегодня, – отметил министр. – Это значимый фестиваль, надеюсь, будем устраивать его каждый год.

На третий по счету «Дух Севера» приехали музыканты Санкт-Петербургского городского дворца творчества, Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова, городского духового оркестра из Великого Новгорода, Архангельского сводного духового оркестра имени Васильева, сводного оркестра из Печоры, собранного из брасс-бэнда «Настроение» и детского оркестра «Меридиан». Столицу Коми на фестивале представляли военный оркестр национальной гвардии России войсковой части 5134 и духовой оркестр колледжа искусств.

По словам Михаила Брызгалова, «Дух Севера», это одно из десяти мероприятий этого года, поддержанных Минкультом России в рамках национального проекта «Культура».

– Это уже конкретный результат того, что нацпроект начал работать, – заявил Михаил Брызгалов. – В прошлом году мы видели, как этот фестиваль проходит на уровне республики, а сейчас приехали коллективы из других регионов. Для музыкантов будут проведены мастер-классы, конференция, очень важно, что они могут продемонстрировать свое мастерство. И погода их не напугала, потому что прием очень теплый. Для жителей Сыктывкара это хорошая возможность послушать не только местных музыкантов, но и приезжих, сравнить их, понять, какой музыкой живут, дышат коллективы из-за пределов Коми.

По окончании фестиваля на этой же площадке начался фестиваль уличного кино. К вечеру сыктывкарцы уже окончательно уверились, что на милости природы в этот день полагаться не стоит, и экипировались для этого мероприятия максимально тепло и непромокаемо, прихватив термосы с горячими напитками.

Не напугала непогода и участников утреннего традиционного шествия трудовых коллективов, хотя им и приходилось периодически прятаться под зонтами. После проходки по Коммунистической участники шествия собрались в районе Театральной площади, где их поздравили глава Коми Сергей Гапликов, мэр города Валерий Козлов, глава горсовета Анна Дю и архиепископ Питирим. После чего было торжественно объявлено, кто из сыктывкарцев в этом году удостоился звания «Почетный гражданин». Таковыми стали Борис Закиматов и Михаил Герцман.

Борис Закиматов в 60-е годы был бригадиром комсомольской бригады, участвовавшей в строительстве Сыктывкарского ЛПК, на его счету работа на других крупных промышленных и гражданских объектах. Михаила Герцмана знают в первую очередь как композитора, а также – сценариста, писателя-публициста, лектора и исследователя музыки.

В районе Театральной площади и комплекса зданий Коми научного центра на Коммунистической открылась ярмарка хэнд-мэйда. Каждый раз, когда начинался дождь, мастера заботливо укутывали прилавки целлофаном, дабы не промок товар, а в прочее время приходилось ловить легкие вещи, чтобы их не унес ветер. Дальше, в промежутке между улицами Карла Маркса и Первомайской на спуске Коммунистической расположились палатки с игрушками и полдесятка аттракционов, где нужно было метать дротики в воздушные шарики. Впрочем, спросом аттракционы не пользовались, а призовые плюшевые медведи от дождя приобрели вид совсем грустный. Куда веселее шли дела на площадке «под часами», где развернулся фестиваль молодежных культур «Гажа движ». Несмотря на то, что и здесь реквизит периодически уносило или опрокидывало ветром, публики здесь хватало с избытком. Кто-то примерял доспехи и пробовал себя в мечевом бою, другие проходили полосу препятствий в туристической зоне, третьи осваивали китайскую игру го. На сцене фестиваля тем временем проходили танцевальные баттлы, выступали коллективы национально-культурных автономий.

Возле Дома быта на площадке «ИграйГород» развлекались в основном дети, для которых были организованы развивающие, подвижные игры. А на Стефановской площади публика аплодировала атлетам шоу «Силовой экстрим», неподалеку, у памятника Ленину, желающие могли сами поучаствовать в интерактивных спортивных развлечениях. Любители песен направились на концерт «Город талантов», а потом на фестиваль ВИА «Козырек».

На вечернем концерте певицы Ёлки (Елизаветы Иванцив), публика шутила, что артистке по случаю такой погоды стоило бы одеться в зелёное и украсить себя гирляндами и шариками, получилась бы новогодняя Ёлка. Сама же певица, вышедшая на сцену в черной водолазке, «косухе» и брюках, стильных ботильонах на высоком каблуке, довольно скоро в перерывах между песнями, начала не очень весело шутить по поводу лютого сыктывкарского лета, для которого ей и подходящего сценического костюма найти не удалось, а потом попросила принести одного из своих коллег обычные кроссовки, чтобы хотя бы согреться, танцуя.

– Может, ей шапку передать, у меня с собой есть, – озабоченно предложила одна из зрительниц другой. – А то простынет же!

Посовещавшись, они решили, что такая забота, пожалуй, не к месту.

Зрителям же, судя по всему, было и так вполне тепло – народу на площади от сцены до театра оперы и балета собралось столько, что поневоле приходилось стоять очень плотно, плечом к плечу.

– Вижу, танцевать у вас в такой тесноте не получится. Но, может, хоть подпеть и ножкой топнуть удастся, – говорила, глядя на это, Ёлка.

Зрители в ответ «танцевали» руками, высоко поднимая над головой телефоны с включенными фонариками.

Мэр города Валерий Козлов вручил артистке роскошный букет, с охапкой желтых роз пришел и Руслан Семенюк, коммерческий директор компании «Лузалес», проспонсировавшей концерт. Но более всего певица растрогалась, когда кто-то из толпы слушателей передал ей миниатюрный букетик через фотографа, работавшего на концерте. Она призналась, что во время таких выступлений на площадях, цветов от публики артистам обычно не дарят, поэтому ей особенно приятно получить такой знак внимания.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора, БНК и rkomi.ru