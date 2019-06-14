Глава Коми пообщался с участниками медиафорума «Местные»

11 июня во время республиканского медиафорума «Местные», прошедшего в Сыктывкаре, глава Коми Сергей Гапликов ответил на вопросы региональных журналистов и представителей федеральных СМИ. Разговор шел о самых значимых событиях в жизни республики, актуальных проблемах и планах на будущее.

В начале диалога его модератор, первый заместитель гендиректора телеканала «Юрган» Геннадий Левицкий озвучил вопрос, интересовавший большинство СМИ: следит ли глава за ситуацией на станции Шиес, где строится объект, на который планируется завозить мусор из Москвы?

Сергей Гапликов ответил, что конечно, в правительстве региона следят за развитием ситуации, обмениваются мнениями. По его словам, когда принималось решение о запуске этого проекта в Архангельской области, он говорил, о том, что возникнут сложности, но его не услышали.

– Мы за законность. Должны быть соблюдены все нормы закона, в котором, в частности, прописано, как должен начинаться такой проект, как он сопровождается, какие действия должен предпринять заказчик, как он должен организовать общественные процедуры, – рассказал глава Коми. – До определенного момента не все было сделано, поэтому возникли определенные кривотолки, домыслы, эмоции. Мы эмоциями не руководствуемся. Мы сами запрашиваем определенные структуры, интересуемся, что происходит.

Сергей Гапликов напомнил, что с 15 июня работы на Шиесе должны быть заморожены, далее в соответствии с законом должны пройти экспертизы, исследование территории. При этом руководитель Коми подчеркнул, что основой всех решений должны стать экологическая безопасность региона, безопасность его жителей.

Глава ответил и на вопрос о причинах увольнения первого заместителя председателя правительства Коми Ларисы Максимовой: произошло это, как и указано в официальном приказе, в связи с утратой доверия.

– Возник конфликт интересов, о котором она знала. Но устранять не стала. Есть антикоррупционное законодательство, каждый государственный служащий обязан его выполнять, – пояснил руководитель региона. – Если кто-то не считает, что он должен вести себя подобающе, то существует антикоррупционная комиссия, которая такие вещи выявляет.

Отставка зампреда, по его словам, на работу правительства не повлияла.

Два вопроса касались аэропортов Коми – есть ли планы на ближайшее будущее по завершению строительства объекта в Соколовке под Сыктывкаром и когда будет приведена в порядок взлетная полоса в Усинске, которая находится в плачевном состоянии, особенно на фоне ухтинского аэропорта, недавно отремонтированного при поддержке газотранспортников?

В феврале этого года правительство Коми подписало соглашение с ООО «Новапорт Холдинг» (компания входит в крупную международную корпорацию АЕОН, инвестирующую в строительство) о вложении средств в инфраструктуру аэропорта в Соколовке. Региональное правительство намерено привлечь федеральные средства для реконструкции авиационной части аэропорта.

– В этом проекте есть как государственная, так и коммерческая составляющая. Мы действуем совместно с нашими партнерами – компанией «Новапорт Холдинг». У них есть свои регламенты и процедуры, у нас соответственно – свои. До определенного момента, пока проект не пройдет все необходимые согласования, не получит подтверждения приоритетности и не будет включен в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года», мы широко говорить о его реализации не хотим, – пояснил Сергей Гапликов. – Но точно могу сказать, что работа сегодня активно ведется. Все необходимые исследования проведены. Буквально на прошлой неделе мы сформировали пакет документов для дополнительного исследования Аналитическим центром при правительстве страны и Минтрансом России.

На терминальную инфраструктуру Соколовки ориентировочно нужно потратить более восьми миллиардов рублей, работы планируются в 2020-2024 годах. Кроме того, еще нужно восстановить железнодорожную ветку от Сыктывкара до этого объекта, чтобы по ней доставлять топливо для самолетов. Нужно строить или приводить в порядок автомобильные подъездные дороги, развязки, инженерную инфраструктуру – все эти расходы лягут на бюджет Коми.

Что касается аэропорта в Усинске, то его ремонт начнется 21 июня. Порядка 500 миллионов рублей на эти цели выделяет компания «ЛУКОЙЛ». В этом году приведут в порядок взлетно-посадочную полосу, в следующем – здание аэропорта, техническую инфраструктуру и другие объекты.

Также руководитель региона ответил на вопрос о дальнейшей судьбе компании «Комиавиатранс». Сейчас ее деятельность убыточна по отдельным направлениям, в частности – как оператора аэропортов и посадочных площадок, которые нужно содержать в надлежащем состоянии, чтобы они отвечали сертификационным требованиям, при этом неважно, как часто используется та или иная площадка. Стоит разделить функции, создав разные компании, которые бы отвечали за пассажирские перевозки, грузовые перевозки и выполнение авиационных услуг, содержание аэропортов. По словам спикера, «нужно развести землю и воздух».

– «Комиавиатранс» в тяжелейшем состоянии, требует сотни миллионов каждый год, – рассказал Сергей Гапликов, добавив, что принимаются все возможные меры по финансовому оздоровлению компании, увеличению авиапарка.

Сейчас, по его словам, средств у авиапредприятия не хватает даже на то, чтобы вернуть в республику самолет, который уже четыре года стоит в Португалии.

При этом, по мнению главы, предприятие может быть интересно инвесторам, поскольку авиакомпанию с нуля создать затратнее. 10 июня прошло совещание с региональными минпромом, минфином и минимущества, где обсуждалась тема реорганизации «Комиавиатранса».

Обозреватель «Российской газеты» поинтересовалась: «В 2021 году в Коми должен пройти чемпионат мира по хоккею с мячом, изначально планировалось, что под это будет построен новый стадион, потом решили реконструировать существующий. До чемпионата осталось не так долго, как продвигаются дела?»

Сергей Гапликов пояснил, что реконструкция обойдется республиканской казне в 1,7 миллиарда рублей, а строительство стоило бы порядка 4,5 миллиарда. Поэтому решено провести реконструкцию старого. Международная федерация хоккея с мячом с этим решением согласилась. Работы, предварительно, должны начаться в августе этого года. Проведены переговоры с компаниями о возможном участии в реконструкции стадиона.

Что касается другого проблемного объекта – строящейся школы в сыктывкарском микрорайоне Орбита, то Сергей Гапликов высказался в том плане, что лучше построить позже намеченных сроков, но качественно, чем вовремя, но абы как. А с предыдущими подрядчиками как надо не получалось, сейчас на объекте работает уже третья строительная компания. Еще одна проблема в том, что строительный сезон в Коми короток, строить в холодное время года, если не успели в теплое, означает удорожание строительства. А подрядчикам не хочется нести лишние расходы.

– Спрашиваем победителей конкурсов: «А вы видели проект, который собираетесь реализовывать?». Многие отвечают отрицательно. Что касается кировчан, которые доводят до ума школу в Орбите, то компания изначально понимала, какие риски на себя берет, иллюзий у них нет, – пояснил глава Коми.

Также Сергей Гапликов ответил на вопрос о перспективах развития региона:

– К сожалению, не все глубоко осознают роль Республики Коми в развитии страны. Но откройте научные труды Валентины Витязевой. И сразу поймете, какие были перспективы тогда. Но если тогда люди только думали об этих планах и проектах, то сегодня это уже просто жизненная необходимость. Конечно, чтобы реализовать все эти планы, нужны серьезные капиталовложения. А они в свою очередь формируются только тогда, когда возникает определенная стратегия развития и вовлечение территории в этот процесс. Сегодня мы за это бьемся. Мы доказываем, что сегодня Республика Коми – логистический узел, без которого невозможно дальнейшее развитие, в частности Арктики, Северного морского пути, портовой инфраструктуры, более тщательное, скрупулезное вовлечение ресурсов в промышленную переработку, создание уникальных производств, формирование энергетических центров.

Уже сегодня, по мнению Сергея Гапликова, ведется серьезная работа на перспективу. В республике реализуются 44 крупных проекта в различных отраслях экономики с общим объемом инвестиций свыше 990 миллиардов рублей. В прошлом году на промышленных предприятиях региона созданы и модернизированы свыше полутора тысяч рабочих мест.

В частности, в тепличный комплекс «Сосногорский» инвестор вложил 3,4 миллиарда рублей. Уже получен первый тестовый урожай огурцов сорта «Директор».

В прошлом году в республику привлечены почти девять миллиардов из федерального бюджета. Улучшены условия федерального софинансирования. Если в 2016-м уровень софинансирования из «центра» составлял порядка 35 процентов, то в 2017-м он вырос до 46,8 процента, в 2018-м – до 56,2 процента, а в нынешнем году по отдельным направлениям нацпроектов достигнет 95 процентов.

Крупные компании вкладываются в развитие социальной сферы региона, в 2018 году республика в целом получила от них порядка четырех миллиардов рублей, почти в два раза больше, чем годом ранее.

– Как вы думаете, в неперспективную территорию инвесторы будут вкладывать такие деньги? Я думаю, что не будут. Я уже не говорю о субсидиях, дотациях и трансфертах из федерального бюджета, реализации национальных проектов. Это все исключительно подтверждает, что у республики очень хорошие перспективы, – высказал мнение руководитель региона.

Перед встречей с журналистами глава Коми побывал на Краснозатонском кладбище, на могиле основателя компании «Лузалес» Николая Семенюка: 11 июня как раз была годовщина его смерти. Высеченная на памятнике любимая фраза покойного лесопромышленника: «Идите, работайте!», по всей видимости, надолго задала настроение руководителю региона, и в течение диалога с журналистами он ее повторил неоднократно, адресовав сотрудникам самых разных сфер. В частности – руководству городов и районов, которых призвал активнее благоустраивать территории. Благо уже есть примеры, показывающие, что можно сделать много даже со скромными средствами. Хорошо показал себя проект «Народный бюджет». Люди, участвовавшие в обсуждении, что нужно сделать в первую очередь, а потом вложившие свой труд, относятся к плодам этого труда бережно. 380 миллионов рублей выделено в этом году муниципалитетам по проекту «Формирование комфортной городской среды», очень хорошо по этому направлению работают Усинск и Воркута. Другим стоит брать с них пример. Также и не только по этому направлению, а вообще по отношению к работе, муниципальным руководителям-мужчинам, по мнению Сергея Гапликова, стоит брать пример с руководителя администрации Инты Ларисы Титовец, которая отлично, не жалуясь, делает свою работу, несмотря на то, что возглавляемый ею город сейчас переживает не лучшие времена.

Также, по мнению руководителя региона, муниципалам, жалующимся на недостаток денег, стоит, во-первых вспомнить о том, что на поддержку местных бюджетов уходит 24 миллиарда ежегодно, чуть ли не половина республиканской казны.

– Развитие каждого муниципалитета – это каждодневный труд и индивидуальная настройка каждого отдельного главы. Работать надо, идти и работать, – заключил глава Коми.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Общественной палаты РК