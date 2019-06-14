«Зеленая суббота» на Яблоневой аллее

К проведению экологических акций по раздельному сбору отходов присоединились нефтяники

12 июня в Ухте прошла «Зеленая суббота». В ходе экологической акции по сбору бытовых отходов, которые потом пойдут на переработку, было собрано 400 килограмм вторсырья – макулатуры, пластика, жестяных банок, 75 килограммов батареек.

Организаторами экоакции выступил профсоюз ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» совместно с волонтерами движения «Эко_тайм_Коми». Символично, что провели «Зеленую субботу» на Яблоневой аллее, месте отдыха горожан, которое нефтепеработчики взяли под опеку и уже не первый год участвуют в его благоустройстве, проводят здесь субботники, сажают деревья.

– Наша компания – социально ориентированная, поэтому мы принимаем активное участие в жизни города. И, конечно же, мы, как жители города, не можем стоять в стороне от такой актуальной на сегодняшний день проблемы, как постоянно растущее количество мусора при недостаточно развитой переработке вторсырья. И «Зеленая суббота», кроме того, что она носила вполне утилитарную цель – собрать отходы, которые потом можно отправить на переработку, была призвана рассказать людям об осознанном потреблении, о том, как, отказавшись от ненужных, одноразовых вещей, мы можем способствовать решению мусорной проблемы, – рассказала «Республике» председатель профкома ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» Галина Тарасова. – Важно показать людям, как можно минимизировать объем отходов, уменьшив негативное влияние на природу, объяснить, что можно отправить на переработку, а что – нет.

Как призналась Галина Тарасова, сама она узнала на акции много нового и теперь обязательно поменяет некоторые свои привычки. Например, теперь, будучи регулярным посетителем спортивного центра, она не станет там пользоваться одноразовыми пластиковыми стаканчиками для воды, а будет носить с собой многоразовую емкость.

– Вроде бы мелочь – пластиковый стаканчик, а посмотрите, сколько их к концу дня скапливается в мусорном контейнере спортивного центра. Посмотрите и вы на свои бытовые привычки, может, пора подумать об экономном потреблении ресурсов? – призвала председатель профсоюза.

С организацией акции помогли волонтеры из движения «Эко_тайм_Коми», которые отвечали на вопросы горожан, консультировали их, как правильно разделять отходы. Инициатор проведения «Зеленой субботы» в республике, жительница Сыктывкара Ольга Одиненко прислала дизайн-макеты для наглядных материалов.

По мнению Галины Тарасовой, «Зеленая суббота» на Яблоневой аллее не оставила горожан равнодушными.

– Много было развивающих интересных игровых программ для детей. Несмотря на непогоду, люди активно приняли участие в этой акции. Они общались, заинтересованно задавали вопросы, обменивались контактами, – рассказала председатель профсоюза. – Огромное спасибо всем, кто пришел на Яблоневую аллею в этот день. Видно было, что люди подготовились заранее. Одна семья принесла 150 килограммов макулатуры и пластика. Другой горожанин – 45 килограммов отходов, из них три килограмма – одноразовые использованные бахилы, видимо, он работает в каком-то медучреждении.

При финансовой поддержке ЛУКОЙЛ-Нефтепереработка были закуплены эко-призы для участников мероприятия. За каждый килограмм вторсырья человек получал жетончик, и в финале акции по ним разыгрывались различные необходимые в быту вещи, использование которых не нанесет вреда природе – экологический стиральный порошок, зубные пасты, сумки для покупок, многоразовые пакеты для овощей и фруктов.

Главный приз (набор из сумки-шоппера, фруктовки, термокружки и экокосметики) после розыгрыша по жетонам достался горожанину, который принес на акцию восемь килограмм вторсырья.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Евгения ГРОХА