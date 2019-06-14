Летом обучение продолжается

За пять месяцев в Коми зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Два ребенка погибли, 60 получили травмы. При этом сотрудники ГИБДД констатировали увеличение количества дорожных аварий, в которых травмы получили дети-пассажиры.

Значительная часть аварий происходит из-за невнимательности самих несовершеннолетних. Так, например, в Сыктывкаре в этом году произошло уже четыре дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов, во всех четырех случаях виновниками аварий стали юные водители двухколесных «коней». Поэтому, несмотря на летние каникулы, обучение детей правилам дорожного движения продолжается.

Например, сыктывкарские автоинспекторы совместно с методистом «Лаборатории безопасности» проводят уроки для подростков, посещающих детские оздоровительные лагеря при школах. Как сообщила пресс-служба МВД Коми, выездные занятия направлены на формирование культуры поведения детей на дорогах, повышение уровня грамотности юных пешеходов, пассажиров, велосипедистов и снижение аварийности с их участием.

На занятиях школьники изучают правила передвижения на велосипеде и самокате, знакомятся со средствами пассивной защиты при помощи магнитных стендов. Навыки управления двухколесным транспортом отрабатываются на велоплощадках и вызывают наибольший интерес у слушателей. На макете микрорайона ученики прокладывают безопасный маршрут «дом-школа-дом», расставляя дорожные знаки и разбирая опасные дорожные ситуации.

Кажется, что правила перехода дороги по «зебре» очень просты, и их назубок знают и дети, и взрослые. Но, оказывается, и вокруг «зебры» таится множество «подводных камней». Скажем, все помнят, что у перехода надо посмотреть по сторонам, но многие забывают, что перед этим необходимо остановиться, чтобы верно оценить дорожную обстановку. Поэтому детям предлагают моделировать различные сложные ситуации, которые могут возникнуть при переходе дороги, и искать из них выход. Множество вполне привычных предметов, которые несовершеннолетние носят с собой, могут на дороге представлять для владельцев опасность. Это мобильный телефон, который может отвлечь пешехода, наушники, которые не дадут услышать звук приближающейся машины, зонт, который ограничивает видимость.

На этапе обучения «Я – пассажир» дети рассказывают, как они передвигаются в автомобиле, пристегиваются ли ремнем безопасности, используя при этом детское удерживающее устройство, где в салоне оно находится.

А полицейские Воркуты организовали экскурсии по правилам дорожного движения для воспитанников старших и подготовительных групп детских садов, которые только собираются пойти в школу. Во время экскурсий ребята узнают, что такое «дорога», из каких элементов она состоит, как выглядит «зебра», зачем на дороге ставят «ограждения» и укладывают бордюр, кому «подмигивает» светофор с одним желтым сигналом. Дошколята повторяют правила дорожного движения, которые должен знать и соблюдать каждый пешеход. К примеру, идти вдоль дороги можно только по тротуару или пешеходной дорожке, а дорогу нужно именно переходить, а не перебегать.

В завершение экскурсии в игровой форме дошколята тренируют внимательность: выполняют действия по сигналам импровизированного светофора. На красный сигнал делают шаг назад, отходя от проезжей части, где двигаются автомобили, на желтый – смотрят налево и направо, оценивая ситуацию на дороге, на зеленый – делают шаг вперед, начиная безопасный переход.

Так в реальной дорожной обстановке дети закрепляют свои знания, отрабатывают навыки и приобретают правильные привычки, которые в будущем помогут им чувствовать себя уверенно на дороге.

Впрочем, по наблюдениям инспекторов дорожного движения, взрослые нуждаются в отработке навыков соблюдения ПДД не меньше, чем дети. Немало травм получают дети-пассажиры, которых родители везут в своих автомобилях. При этом до сих пор не все родители-водители используют во время поездки детские удерживающие устройства. Сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам, что по действующему законодательству перевозить детей в возрасте до семи лет допускается только с использованием детских удерживающих устройств. Ребенка старше семи лет – на заднем сидении без детского автокресла, пристегнув штатным ремнем безопасности. На переднем пассажирском сидении детей в возрасте до одиннадцати лет включительно разрешено перевозить только при помощи детских удерживающих устройств. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен административный штраф в 3000 рублей, эта сумма сопоставима со стоимостью детского кресла.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото МВД Коми