В Ухтинском районе проходит палеонтологическая экспедиция

Собранные экспонаты разместятся в новой экспозиции Историко-краеведческого музея Ухты, где будут презентованы также найденные ранее в окрестностях Ухты девонского тетрапода, юрского ихтиозавра и моллюска, названного в честь ухтинского района – Ухтоцерас.

«Теплое море Тимана» – научно-популярный проект, раскрывающий неизвестные страницы в биографии нашей планеты, а также направленный на создание узнаваемого бренда Ухты. Проект будет способствовать новому туристскому направлению в работе музея, которое призвано привлечь внимание к культурно-историческим памятникам Ухты и в целом к Ухтинскому району.

Инициировали проект сотрудники Историко-краеведческого музея Ухты Ольга Мезенцева и Анастасия Бушманова. В масштабах проекта в Ухтинском районе организована палеонтологическая экспедиция, которая проходит в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве между музеем и институтом геологии КНЦ УрО РАН. В поисках древностей участвуют научный сотрудник лаборатории палеонтологии Павел Безносов, специалисты Коми научного центра, а также партнеры проекта – геолог-предприниматель Дмитрий Мартемьянов и специалист по 3D-моделированию Дмитрий Подрушняк.

Как отмечают специалисты, на территории нынешней Ухты в далеком прошлом находилось море. И сейчас эта местность уникальна с точки зрения геологических находок. Редчайшие экспонаты можно найти на скальных обнажениях девонского и юрского периода, расположенных в окрестностях города.

Часть находок будут выставлены в новой экспозиции Историко-краеведческого музея Ухты, открытие которой планируется в конце года. В коллекции будут представлены также 3D-модели и макеты в натуральную величину наиболее интересных представителей рыб, моллюсков, кораллов, обитавших много сотни миллионов лет назад, а также видеоэкскурсии к близлежащим геологическим памятникам района. Главными героями экспозиции станут удивительные создания, окаменелости которых найдены в окрестностях Ухты – это головоногий моллюск Ухтоцерас (Ukhtoceras),девонский тетрапод – вид животного, похожего на крокодила, а также юрский ихтиозавр Артроптеригия.

Помимо создания постоянной экспозиции в стенах музея, авторы планируют со временем организовать экскурсии к геологическим памятникам, где ископаемая фауна выходит на поверхность, сообщила пресс-служба минкульта Коми.

Роман СЕМЕНОВ

Фото Дмитрия МАРТЕМЬЯНОВА