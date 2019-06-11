Сергей Морозов: «Костяк команды «Строитель» должен состоять из местных воспитанников»

В декабре 2018 года глава Коми Сергей Гапликов подписал постановление о создании государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа по хоккею с мячом». Долгое время школа была лишь отделением СШОР №1, но уже с мая этого года получила полную самостоятельность. Решение стало одним из шагов масштабной программы по возрождению русского хоккея в Коми. О том, как будет выстроена работа нового учреждения и когда из его стен выйдут новые звезды хоккея, в интервью «Республике» рассказал директор школы Сергей Морозов. С 1982 по 1991 годы он был вратарем сыктывкарского клуба «Строитель», является мастером спорта СССР.

– Как вы стали голкипером? Обычно все мальчишки хотят играть в поле.

– В семидесятые годы прошлого века «кузницей» игроков для «Строителя» была сыктывкарская школа №35. В ней учились Павел Франц, Игорь Глубоков, я, Александр Ларионов, Вячеслав Леготин, Сергей Камбалов и другие. Мы были первой командой в истории Республики Коми, завоевавшей золото в турнире на призы клуба «Плетеный мяч». Из той команды потом шесть человек пришло в команду мастеров. В семидесятые были проблемы со спортивным инвентарем. У меня были фигурные коньки, а если фигурные, то мне говорили: «Вставай в ворота». Вот так и стал вратарем.

– Теперь вы – директор хоккейной школы, можно сказать, «играете» уже в других «воротах». Какие плюсы в том, что школа вышла из состава СШОР №1?

– Давайте вспомним, что в семидесятые-девяностые годы прошлого века сыктывкарская школа по хоккею с мячом славилась своими воспитанниками, там выросли звезды мирового масштаба и самые яркие из игроков последних лет. Это, безусловно, шестикратный чемпион мира Павел Франц, который сейчас тренирует «Строитель», а в мае 2019 года был назначен главным тренером мужской сборной России по хоккею с мячом, это и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов, который еще недавно выступал за сборную России. Но с двухтысячных годов для «Строителя» настали не лучшие времена. Из-за недостатка финансирования с 2010 года «Строитель» перестал выступать в элитном хоккейном дивизионе – в российской суперлиге и вернуться в суперлигу смог только три года назад. Началось постепенное возрождение нашей прославленной команды. На сегодняшний день клуб остро нуждается в высококлассных игроках, а воспитать их можно только в условиях полноценной хоккейной школы. Получив самостоятельность, школа сможет увеличить количество тренеров, тем самым, сможет охватить большее количество детей, желающих заниматься этим видом спорта, и все выделенные республикой средства будут идти конкретно на развитие детского хоккея с мячом. Это приобретение формы, спортивного оборудования, организация соревновательной практики, выезды на соревнования и многое другое. Считаю, что основные задачи школы – это возрождение и популяризация хоккея с мячом как национального вида спорта и воспитание достойных игроков для хоккейного клуба «Строитель».

– Какова сейчас численность воспитанников?

– На сегодняшний день общая численность составляет около 400 спортсменов от шести до 20 лет, это более 25 групп, осуществляющих спортивную подготовку. Это ребята, занимающиеся на этапах совершенствования спортивного мастерства, а также на этапе высшего спортивного мастерства, они играют в высшей лиге за «дубль» «Строителя». С сентября начнется новый спортивный сезон и после набора мы ожидаем пополнения в школу. На данный момент у нас девять квалифицированных тренеров. В планах увеличить их количество до одиннадцати. Активно работаем с молодежью, с бывшими воспитанниками школы, которые сейчас учатся в институте по направлению подготовки «Физическая культура и спорт». Хотим дать им возможность проявить себя уже в качестве тренеров. В связи с запланированной реконструкцией стадиона и подготовки его к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году, школу ждут непростые два года. В Сыктывкаре проблематично найти для тренировок большие поля, соответствующие стандартам. Совместно с министерством спорта Республики Коми прорабатываем различные варианты. Но после реконструкции мы получим два поля с искусственным льдом, так как запасное поле тоже в планах реконструкции. Количество воспитанников в школе можно будет увеличить процентов на 25-30 – примерно до 600 человек.

– Сейчас в основном составе «Строителя» играют буквально единицы местных хоккеистов. Как быстро ждать появления большого количества новых игроков, воспитанников спортивной школы республики?

– Пятнадцать лет хоккей с мячом в республике как вид спорта находился в забвении, в отличие от других видов спорта, которым со стороны высшего руководства республики уделялось повышенное внимание, и шли серьезные финансовые вливания на их развитие, «Строитель» находился на грани выживания, были утеряны имидж, преемственность, спортивная база. Воспитанники не видели ориентира, возможности реализации своих умений, они не знали к чему стремиться, отсутствовала мотивация. На восстановление всего необходимо время. Ребята растут, тренируются и при должном внимании, улучшении качества подготовки, использовании апробированных методик и передового опыта других спортивных школ, своей задачей ставим, чтобы лет через пять из стен школы ежегодно выходило шесть-семь конкурентоспособных игроков на уровне суперлиги. И положительная динамика уже есть. В Новосибирске прошел финальный этап турнира на призы «Плетеный мяч-2019» среди мальчиков 2005 года рождения, в нем участвовали восемь сильнейших команд России, включая сыктывкарскую команду. Тренер команды – Панин Андрей Николаевич. Ребята выступили очень достойно и заняли четвертое место. Для нас это уже большой успех. Считаем, что сработал эффект возвращения «Строителя» в суперлигу.

Несомненным плюсом для развития и популяризации в республике хоккея с мячом как вида спорта будет проведение в 2021 году чемпионата мира по бенди. Все желающие смогут посетить хоккейные матчи, понаблюдать за игрой звезд хоккея с мячом мирового уровня сборных команд России, Швеции, Финляндии. В общей сложности можно будет увидеть игру команд из 21 страны.

– Планируете ли в перспективе заключать контракты с одаренными воспитанниками, чтобы, если в последствии ими заинтересуются профессиональные клубы, школа получала бы какие-то выплаты?

– На сегодняшний день в регламенте чемпионата суперлиги есть такая статья, что школы должны получать такие компенсационные выплаты, но это очень серьезный юридический вопрос, требующий детальной проработки, и мы в будущем планируем этот вопрос проработать. Сейчас действует только такое правило, что если игрок получил звание заслуженного мастера спорта, то и воспитавший его тренер «автоматом» получает звание заслуженного тренера России.

– Если говорить о школах по всей России, то на кого надо ориентироваться?

– Считаю, что хорошие школы в Хабаровске, Красноярске, одна из лучших школ в Ульяновске (в январе юные ульяновцы 2007/08 годов рождения из СДЮСШОР-Волга победили в турнире на призы клуба «Плетеный мяч», который проходил в столице Коми, авт.). В первую очередь это связано с тем, что в этих регионах построили крытые стадионы. Родители в такие условия – более комфортные и современные – приводят детей охотнее. Хорошая школа в Кирове. Они не могут похвастаться большим бюджетом, но, тем не менее, выступают успешно. Это наши ближайшие соседи, и мы хотим наладить с ними обмен опытом. Например, весной следующего года планируем провести совместные сборы с кировскими ребятами. Также постоянно наши воспитанники ездят на турнир по хоккею с мячом среди юношей на Кубок губернатора Архангельской области. Там отличная школа и около 70-80 процентов хоккеистов играют в местном «Воднике», команде суперлиги. Думаю, в будущем многие команды придут к тому, чтобы играть выпускниками своих местных спортивных школ, так как бюджеты регионов, зачастую не позволяют осуществлять «покупку» легионеров.

– Есть ли проблемы со спортивным инвентарем в школе?

– Определенные проблемы существуют, тем более что мы хотим открыть полноценные подразделения в Красном Затоне и в Эжве. Помогает в решении вопросов министерство спорта Коми, мы сами участвуем в конкурсах на получение грантов. Не скажу, что легко, ведь это не кеды, а коньки, клюшки, защитная амуниция. Стараемся найти варианты решения проблемы.

– Вы планируете открывать подразделения в районах Коми?

– Ведем переговоры с двумя районами Сысольским и Корткеросским. Также в планах открыть подразделение в Княжпогостском районе. У них есть хоккейные коробки и можно начать хотя бы с ринк-бенди (мини-хоккей с мячом, – – ). Организовать команды, найти специалистов, чтобы они именно хоккей с мячом преподавали, а в дальнейшем уже и переходить с ринк-бенди на большое поле.

– Специалисту же надо будет снять квартиру. Накладно получится?

– Речь о том, чтобы найти специалистов на местах. Большая работа в этом направлении идет совместно с региональным минспортом. Не обязательно, чтобы это был хоккеист. Нужен такой человек, который организовал бы детей, смог их увлечь командной игрой и дал им какие-то азы. Главное детей от компьютеров оторвать, чтобы они играли на свежем воздухе. Раньше нас «двор воспитывал и азы давал», и мы, приходя на секцию уже многое умели.

– Вы – бывший вратарь «Строителя», Сыктывкар всегда славился своей вратарской школой. Даже в период упадка в столице Коми продолжали появляться звездочки среди вратарей. Недавние примеры – это Дмитрий Корякин, который выигрывал серебро среди юниоров в составе сборной России, и Макар Екишев, дебютировавший уже в суперлиге.

– Уверен, что местная вратарская школа и дальше будет давать прекрасных игроков. Павел Франц, когда пришел тренером в команду, пригласил бывшего вратаря «Строителя» Николая Васильевича Зыкина, чтобы он занимался спортивной подготовкой только с голкиперами. Он с усердием взялся за работу, и ребята за два года очень прибавили в мастерстве. Считаю, что школа сможет стать «кузницей» хоккейных кадров и вернуть былую славу местному «Строителю». У сыктывкарского хоккея богатое прошлое и, хочется надеяться, перспективное будущее.

Ярослав СЕВРУК

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