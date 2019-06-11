Опасная лампочка

Осенью часть управляющих компаний Сыктывкара начнет принимать у населения перегоревшие ртутьсодержащие и люминесцентные лампы, чтобы потом передавать их на обезвреживание и утилизацию. Причем по постановлению правительства России они должны были заняться этим как минимум восемь лет назад, но большинство «управдомов» эту обязанность проигнорировали.

Как пояснил Сыктывкарский природоохранный межрайонный прокурор Юрий Гудков, ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы отнесены к отходам первого класса опасности. То есть, они чрезвычайно опасны, после использования их нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры, вывозить на полигоны твердых коммунальных отходов. Их должны собирать, увозить и обезвреживать специализированные организации.

Ламп, содержащих пары ртути сейчас в обиходе используется великое множество, население для освещения своего жилья обычно использует разного рода «энергосберегайки» – компактные лампы, пришедшие на смену лампам накаливания. По данным Роспотребнадзора, сейчас в России продают такие компактные лампы более чем от 40 производителей, импортируют их в страну более, чем по сотне миллионов в год. В одной такой лампе может содержаться до пяти грамм ртути.

По информации Сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратуры, в прошлом году в столице Коми продали десятки тысяч штук таких ламп. И хоть срок их службы обычно дольше, чем у ламп накаливания, рано или поздно они перегорят, а значит встанет вопрос их утилизации. Большинство потребителей, глядя на упаковку такой лампы со значком, запрещающим выбрасывать их в мусорное ведро, задумываются, а куда их теперь девать? Ответ на этот вопрос четко дают Жилищный кодекс России, Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде – собирать «энергосберегайки» у жильцов многоквартирных домов должны организации, управляющие такими домами. При этом, как пояснил Юрий Гудков, допустимо, если специальный контейнер для сбора таких ламп будет стоять не в каждом доме или возле него. Если в ведении той или иной УК несколько, например, деревянных восьмиквартирных домов, стоящих по соседству, емкость для сбора может быть одна, главное, чтобы у жильцов был беспроблемный доступ к ней.

Контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп сейчас выпускаются разных видов и размеров, есть те, в которые можно опустить только небольшие лампы, часто используемые в квартирах, в другие можно складывать классические офисные люминесцентные «палки». Как объяснила заместитель начальника управления ЖКХ администрации Сыктывкара Нина Мингалева, изнутри такие контейнеры оборудованы системой полочек, обитых мягким материалом, так что упавшая в них лампа не разбивается, а постепенно скатывается вниз. Стоят такие контейнеры недорого, от трех до пяти тысяч рублей.

Когда межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку, какие управляющие компании сдают утилизатором опасные лампы, отработавшие свое, то, по словам Юрия Гудкова, выяснилось, что в столице Коми эту обязанность выполняет только одна из проверенных УК – Эжвинский жилкомхоз.

– Проверили 26 компаний, выяснилось, что 25 ничего не делают для сбора таких ламп. Всего, кстати, мы обращались в 28 компаний. Но две даже не сочли нужным нам ответить. Что ж, сейчас по 70 тысяч штрафа заплатят за это, – рассказал Юрий Гудков. – А по 25 компаниям либо внесены представления, либо иски на рассмотрении, либо иски удовлетворены. Те компании, по которым иски удовлетворены в апреле, в течение полугода должны обеспечить гражданам места для сбора ламп. Значит, к сентябрю они должны установить контейнеры. Но когда иски начались, некоторые управляющие компании начали баламутить людей, говорить, что плохой прокурор заставляет в каждом подъезде контейнеры поставить. Подписи с людей собирали, что они отказываются. А для чего? Чтобы самим ничего не делать. Но государство возложило на них обязанность по сбору таких отходов, надо выполнять.

Для начала, как объяснил прокурор, управляющая компания должна утвердить инструкцию – где и как будут собирать лампы (это решается на общем собрании собственников жилья), кто за это будет отвечать.

Не должна оставаться в стороне от решения проблемы сбора опасных отходов у населения и администрация города. В Сыктывкаре для этих целей завели экомобиль – специально оборудованную машину, которая периодически ездит по городу, делая остановки в разных его районах, и собирает лампы, сломанные градусники, а также батарейки. Расписание движения экомобиля можно найти, если зайти в раздел «ЖКХ» на сайте администрации города, затем войти в подраздел «Сектор экологии и озеленения», а там уже будет вкладка с графиком. Можно и просто попробовать сделать запрос в любой поисковой системе «Экомобиль Сыктывкар», и в числе первых ссылок появится та, что ведет на расписание его движения.

Юрий Гудков, впрочем, считает, что экомобиля для города недостаточно, человек не обязан месяцами хранить перегоревшие лампы у себя дома, а потом выкраивать время, чтобы их сдать. На такое готовы только 20-30 процентов экологически ответственных горожан, остальные просто выбросят опасные отходы в мусорное ведро. Так что нужны стационарные контейнеры. И они, по словам Нины Мингалевой, довольно скоро в Сыктывкаре появятся.

– Мы закупили 59 таких контейнеров разных модификаций, и маленькие, и большие, для сбора лампочек, градусников, батареек, – рассказала заместитель начальника управления ЖКХ. – Мы предварительно определили 15 мест, где они будут установлены. Сейчас этот список согласовываем с управлением Роспотребнадзора. Установим не только в самом городе, но и в поселках. А другие контейнеры планируем отдать в аренду управляющим компаниям.

7 июня в Общественной приемной главы Коми прошла прямая линия, посвященная сбору и утилизации ртутьсодержащих и люминесцентных ламп, где Юрий Гудков, Нина Мингалева, а также начальник отдела нормирования в сфере окружающей среды Минприроды республики Евгений Потаров, заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Коми Наталия Бессонова. Горожане, звонившие на прямую линию, задавали вопросы о графике движения экомобиля, спрашивали не опасно ли хранить в доме перегоревшие ртутьсодержащие лампы (не опасно, если они не разбиты, могут лежать годами), что делать, если лампочка разбилась (проветрить квартиру, аккуратно собрать осколки в банку, закрыть крышкой и отдать сборщикам).

Также участники прямой линии ответили, что делать с перегоревшими светодиодными лампами. Большинство из них относится к третьему классу опасности, то есть, они не так страшны для природы, как ртутьсодержащие. В спецконтейнеры их кидать не нужно. По идее, они тоже должны перерабатываться, но сейчас в Коми стекло и прочее содержимое таких ламп пока никто на переработку не принимает. Так что пока светодиодки придется выбрасывать с обычным мусором. Или хранить их до тех пор, пока в регионе не наладится сбор всех видов вторсырья.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено Юрием ГУДКОВЫМ