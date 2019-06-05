Врачи из Коми освоили новые возможности в лечении гидроцефалии

В Коми республиканской клинической больнице впервые провели уникальную операцию тридцатилетнему пациенту с диагнозом окклюзионная гидроцефалия головного мозга.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, с помощью эндоскопического оборудования больному удалили избыточное количество жидкости, что позволило устранить гидроцефалию. Ранее при такой патологии проводились специальные шунтирующие операции, после которых пациенты становились шунтозависимыми. Это требовало пожизненного наблюдения за установленными системами и нередко приводило к повторным операциям при нарушении их функционирования.

Операцию провела опытная команда врачей отделения нейрохирургии под руководством врача-нейрохирурга Никиты Совершаева – молодого доктора, прошедшего специальную подготовку в Санкт Петербурге.

– Операция проводилась под общим наркозом, пациенту с выраженной гидроцефалией сделано маленькое отверстие в черепе, через нефункциональные зоны коры головного мозга введен эндоскоп до расширенного третьего желудочка мозга, и специальными микроэндоскопическими инструментами в головном мозге сделан естественный проток для выведения избытка жидкости, – рассказал о новой врачебной практике Никита Совершаев.

Сложность таких операций заключается в том, что даже капля крови полностью перекрывает изображение на экране монитора, поэтому работать нужно совершенно бескровно. Кроме того, в зоне третьего желудочка располагаются функционально значимые отделы головного мозга, важнейшие артерии, которые обязательно необходимо сохранить.

Гидроцефалия головного мозга – тяжелый недуг. Проблемы с памятью, ухудшение умственных способностей, появление депрессивных и маниакальных состояний, снижение или утрата зрения, неспособность к ориентации в пространстве, неконтролируемые позывы к мочеиспусканию – симптомы, возникающихе при гидроцефалии головного мозга у взрослых. Несвоевременное проведение лечения заболевания может привести к тяжелой инвалидизации и даже к смерти пациента.

Операция прошла успешно, на следующий день после операции пациент был переведен в общую палату и начал самостоятельно ходить по отделению. В настоящее время он выписан из стационара и в ближайшее время посетит специалистов для контрольных снимков.

По словам Никиты Совершаева, теперь в лечении нейрохирургических больных появились новые возможности.

– Мы планируем развивать и совершенствовать данную методику, а в последующем применять ее для удаления кист и опухолей желудочковой системы головного мозга, – заключил врач-нейрохирург.

Галина ГАЕВА

Фото Минздрава РК