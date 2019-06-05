Роспотребнадзор предупреждает: клещи активизировались

По информации республиканского управления Роспотребнадзора, всего с начала сезона в медицинские учреждения Коми обратилось 912 пострадавших от укусов клещей, в том числе 154 ребенка.

Мониторинг ситуации проводится еженедельно. Только за период с 27 мая по 3 июня за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 197 человек, в том числе 26 детей. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Коми было проведено 599 исследований клещей, из них в 20 обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 17– иксодового клещевого боррелиоза.

Управление регионального Роспотребнадзора напомнило о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита. Наиболее эффективным средством защиты от него является вакцинация. Помимо клещевого вирусного энцефалита, к инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся: иксодовые клещевые боррелиозы (далее – ИКБ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (далее – ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (далее – МЭЧ), лихорадка Ку и другие инфекции. Из перечисленных инфекционных заболеваний только против энцефалита имеется эффективная вакцина.

Поэтому одним из важнейших методов неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, самостоятельные и взаимные осмотры. Кроме этого, следует использовать средства индивидуальной защиты – репеллентные и акарицидные препараты, отпугивающие клещей, которые выпускаются в виде специальных карандашей, аэрозолей. Использовать средства необходимо строго в соответствии с инструкцией по применению. Принести в дом клеща на своей шерсти могут и домашние животные, чтобы этого избежать, нужно осматривать своих питомцев. Не следует заносить в помещение и свежесорванные растения и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в лечебное учреждение, где его снимут и отправят в лабораторию для исследования на наличие вируса клещевого энцефалита. В Роспотребнадзоре обратили внимание, что в течение всего сезона активности клещей – с 27 апреля по 29 сентября – лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии будет осуществляться прием клещей, снятых с людей, для проведения исследований от лечебно-профилактических учреждений, в том числе в выходные и праздничные дни.

Адрес лаборатории вирусных и природно-очаговых инфекций: Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, телефоны: 46 85 39 или 46 85 00 (доб. 352).

Данное исследование необходимо для своевременной экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита с использованием человеческого иммуноглобулина, который вводится не позднее 96 часов после присасывания клеща.

Галина ГАЕВА

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