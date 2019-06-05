Поликлиника в Лесозаводе готова к «чистовой» отделке

Ко Дню республики новая поликлиника для жителей сыктывкарского микрорайона Лесозавод должна принять первых пациентов. Об этом сказала спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева 4 июня во время посещения объекта, на котором сейчас ведутся ремонтные работы.

Как сообщает пресс-служба Госсовета Коми, после проведения экспертизы здания здесь полным ходом начались ремонтные работы. Уже готова кровля, смонтирована современная приточно-вытяжная вентиляция, разведена электропроводка и другие коммуникации, вывезен строительный мусор.

– Внутри все готово под «чистовую» отделку. Скоро начнем облицовку фасада здания, благоустройство территории, монтаж электрооборудования и сантехники, полов и потолков, установим двери. УЗИ-аппарат, ЛОР-комбайн и офтальмологическое оборудование, как и все наполнение для медицинских кабинетов, уже находятся на складе в Сыктывкаре. Мебель поступит через неделю, а рентген-аппарат получим и будем монтировать непосредственно перед открытием поликлиники, – рассказали представители ООО «Медицинская инвестиционная группа», которая реализует проект.

Надежде Дорофеевой показали также, что входы и регистратуры для взрослых пациентов и детей будут раздельные. Предусмотрен и фильтр-бокс для заболевших детей. На первом этаже здания разместятся просторные кабинеты врачей-специалистов, УЗИ и рентген.

– Я обещала жителям Лесозавода, что буду регулярно бывать на этом объекте и лично контролировать ход ремонта. Радует, что работы не останавливаются, и ко Дню государственности Республики Коми, которое отмечается в августе, новая поликлиника уже будет принимать пациентов, – сказала Надежда Дорофеева.

Пользуясь случаем, спикер парламента пригласила представителей ООО «Медицинская инвестиционная группа» на встречу с жителями микрорайона, которая состоится в третьей декаде июня.

Галина ГАЕВА

Фото gsrk.ru