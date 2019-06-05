Площадка без присмотра

Отсутствие мест накопления отходов в частном секторе, сваливание на контейнерные площадки небытового мусора, отсутствие площадок для крупногабаритных отходов – с такими проблемами сталкивается региональный оператор в столице Коми. Зато постепенно уменьшается число жалоб от населения, связанных с ошибками в клиентской базе.

Региональным оператором по обращению с отходами в Коми было выбрано предприятие «Ухтажилфонд», в Ухте оно и базируется, а в остальных городах и районах созданы представительства.

Поскольку почти треть населения Коми проживает в Сыктывкаре и его окрестностях, то и объем работы у местного представительства самый внушительный, и сложных вопросов хватает.

Как рассказал руководитель представительства «Ухтажилфонд» в Сыктывкаре Александр Можегов, с начала деятельности региональным оператором было приобретено более двухсот новых мусоросборников, в основном это большие, кузовного типа, восьмикубовые бункеры. 62 из них в Сыктывкаре, это 500 кубометров номинального объема.

– Из Сыктывкара вместе с прилегающими поселками свозится на полигон около 1700 кубометров отходов, То есть, мы дополнили четверть к тем объемам мусоросборников, которые имел город. И я хочу сказать, что они все наполняются и все вывозятся. Это говорит о том, что услуга по складированию, накоплению отходов населением и потребителями крайне востребована, – пояснил Александр Можегов. – Раньше этот объем тоже переваливался как-то из контейнеров, бункеров. Где-то складировался, где-то каким-то образом появлялись несанкционированные свалки. Они и сейчас появляются, но уже не в тех масштабах. И кто бы что ни говорил, но у наших граждан есть сознательность, потребность складировать мусор в положенных местах.

По словам руководителя представительства «Ухтажилфонда», сейчас вопросы, которые возникают у людей, касаются в основном качества предоставления услуги по вывозу мусора, а вопросы, касающиеся тарифов, норм, постепенно уходят.

30 мая в Общественной палате Коми прошел круглый стол по итогам внедрения системы обращения с отходами на территории региона, в ходе выступлений были в том числе, продемонстрированы слайды с фото из разных районов Сыктывкара, иллюстрирующие проблемы с вывозом мусора, состоянием контейнерных площадок. Если вокруг последних валяется мусор, само состояние площадки плачевное, баки разваливаются по швам, то критика обычно звучит в адрес регоператора.

– Иногда складывается такое впечатление, что региональный оператор и органы местного самоуправления перекладывают что-то друг на друга, я хочу отметить совсем иное: есть установленные нормы и требования, правила. Наши функции пока достаточно просты: мы должны перевести ТКО из точки А в точку Б. Точка Б – это полигон, А – место накопления, сформированная контейнерная площадка, либо иное место накопления, например, временная площадка. И наши обязанности начинаются с момента погрузки этих отходов в мусоровоз. Мы обязаны подобрать то, что упало во время погрузки, мы это делаем, более того, периодически мы зачищаем сами площадки, – прокомментировал ситуацию Александр Можегов. – Но мы просим обратить внимание на то, что уборка контейнерной площадки, равно как и уборка территории, которая к ней прилегает, не является обязанностью регионального оператора. Четко прописано, что эту обязанность, как, как и обязанность содержания площадок, самих контейнеров, несут собственники помещений в многоквартирных домах, обслуживающие организации. В Сыктывкаре уже несколько месяцев не происходит обновления фонда контейнеров, более того, часть контейнеров просто изъята управляющими компаниями. Такая ситуация в Затоне, Максаковке, по улице Невельской дивизии.

Александр Можегов обратил внимание на фото, которое во время одного из выступлений иллюстрировало тему несвоевременного вывоза мусора. Изображена там была контейнерная площадка, действительно заваленная отходами, вот только контейнеров там вообще не было. И как в таком случае регоператору работать, если погрузка проходит механизированным способом: машина берет контейнер манипулятором и высыпает мусор в кузов. Одно дело подобрать пару упавших пакетов, другое – вручную перекидать целый грузовик мусора. Во-первых – это увеличение трудоемкости процесса, во-вторых – это займет лишнее время и в результате собьется график движения мусоровоза.

Также, по мнению Александра Можегова, достаточно неудобно для жителей сейчас организован забор мусора в частном секторе Сыктывкара. Это так называемый контейнерный сбор. Машина приезжает в определенные дни, и стоит примерно десять минут в том или ином районе, ожидая, пока жители принесут мусор. Но бывает, что людям просто некогда прийти в это время. Поэтому необходимо решать вопрос с созданием мест накопления отходов в частном секторе.

Еще одна проблема – контейнерные площадки загромождаются крупногабаритным мусором, из-за отсутствия специализированных площадок. Так что манипулятор просто не может добраться до бака, особенно если к нему прислонен, например, старый шкаф и оконные рамы. Или же площадка завалена мусором, который вовсе нельзя отнести к бытовым отходам, например, на встрече в Общественной палате был показан слайд, где место накопления бытовых отходов было загружено стволами и ветвями спиленных деревьев. Еще одна ошибка из серии «хотели, как лучше, а вышло, как всегда» – последствия субботников. Мусор собрали в мешки, но его вывозом не озаботились, а просто сложили мешки на газоне, который, конечно, уж никак к местам накопления отходов не относится.

Множество жалоб в адрес регоператора было связано с тем, что люди получали квитанции, в которых число проживающих в квартире не соответствовало действительности, были другие ошибки. Александр Можегов отметил, что, к сожалению, вот так, методом исправления ошибок после жалоб граждан и пришлось формировать базу клиентов – потребителей услуги по вывозу мусора, поскольку обращения в различные инстанции с просьбами предоставить данные, успехом не увенчались.

Что касается проблем, связанных со взаимодействием населения с Коми энергосбытовой компанией, которая занимается выставлением счетов, сбором платежей за вывоз ТКО, то Александр Можегов предложил тем гражданам, что обратились с какой-либо проблемой, связанной с «отходной» темой в КЭСК, но помощь, разъяснения не получили, прийти в офис регионального оператора.

– Если вас там не приняли, если случилось какая-то другая оказия и вы остались не удовлетворены, мы зовем к себе. Оформите заявление у нас, но параллельно с жалобой на действия КЭСК, что вы не получили эту услугу там, поэтому вынужденно пришли к нам, – пояснил представитель регоператора. – И мы с этим разберемся. Мы ведем такую работу с нашим головным ухтинским офисом, который в последующем аккумулирует все эти вопросы, претензии и предъявляет КЭСК.

Анна ПОТЕХИНА

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