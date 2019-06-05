Штурман корабля нацпроектов

Министерство экономики подвело итоги 2018 года и озвучило планы на будущее

В стратегии развития Коми впервые сделан акцент на демографию, различия в уровне жизни в разных городах и районах постараются снизить, а муниципальным властям следует пропагандировать бизнес, начиная с учеников начальных классов. Об этом, а также многих других темах, касающихся улучшения уровня жизни в республике, шла речь на коллегии Министерства экономики Коми, прошедшей 4 июня в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб.

Проводить рабочие встречи различных министерств и ведомств в этнопарке в последние пару лет стало довольно популярным, и у такой локации, по наблюдениям журналиста «Республики», есть явные плюсы. Во-первых, у серьезных мероприятий заметно снижается градус протокольности, формализованности, сложные темы в перерывах обсуждаются в ходе прогулок по парку или кормления лосей в загоне. Во-вторых, что уж скрывать, если коллегия проходит в Сыктывкаре, то на ее послеобеденной части, когда дело доходит до дискуссий, практического обсуждения проблем, народу бывает уже куда меньше, чем в начале, многие участники, приехавшие издалека, пользуются возможностью заодно решить другие вопросы и исчезают. А из этнопарка выскочить на час-два, чтобы забежать в одно министерство, потом занести бумаги в другое, и вернуться лишь к самому финалу при всем желании не получится.

На сей раз Ыб для проведения своей коллегии впервые выбрало такое серьезное ведомство, как Министерство экономики Коми.

Как отметила в своем выступлении министр экономики Коми Марина Анисимова, прошедший год в плане изменений ни с каким другим не сравнить:

– Изменились цели и задачи страны, изменился инструментарий достижения этих целей и решения задач. Меняются взаимоотношения федеральной власти и регионов. Меняется отношение муниципальной власти к своим возможностям улучшить жизнь населения. Мы выработали весь комплекс стратегических документов республики в увязке с федеральными приоритетами, и начали по ним работать. Это живая система, каждый элемент которой отвечает за свою часть работы.

Также, по словам Марины Анисимовой был актуализирован прогноз социально-экономического развития республики, его горизонт продлили до 2036 года. Это поможет органам власти, муниципалитетам строить долгосрочные прогнозы. Принята новая стратегия развития республики, в которой определены цели и приоритеты развития республики, этот документ одобрен федеральными министерствами, получил независимую позитивную оценку экспертов Леонтьевского центра и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны. К середине следующего года свои стратегии должны обновить муниципалитеты.

Главное в региональной стратегии – улучшение жизни людей, а база для этого – экономическое и территориальное развитие, эффективное госуправление. Впервые сделан акцент на демографии, которая выделена в стратегии в самостоятельное направление.

– Это крайне важно, потому что миграция и старение населения, отток молодежи – слабое место региона, – пояснила министр экономики. – Отмечу, что старение населения и сокращение рождаемости являются сейчас общегосударственной проблемой.

Что касается экономики региона, то она нацелена на снижение зависимости от добычи сырья, увеличение обработки, наукоемкости, производительности.

Крайне непростой и затратной задачей Марина Анисимова назвала обеспечить достойный уровень проживания во всей республике – пока есть дисбалансы, территории разной степени доступности, обустроенности и комфортности жизни. Такие внутрирегиональные различия нужно снизить.

В планах создание «каркаса» региона – развитие перспективных центров экономического роста, территорий приоритетного развития, Арктической зоны, моногородов и сельских территорий. Конечно же продолжится и развитие базовых комплексов в муниципальной экономике. Предлагается создавать территориально-отраслевые кластеры, муниципалитеты должны скооперироваться по экономическим интересам.

Утвержден новый перечень госпрограмм, который сформирован по отраслевому признаку, исходя из целей обновленной стратегии. Госпрограммы будут приняты до 1 ноября этого года.

2019 год – стартовый в реализации национальных проектов, в Коми таковых утверждено и исполняется 50, сейчас министерствами разрабатываются еще три, два по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (по мерам развития дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения) и один по «Международной кооперации и экспорту». Соглашения о софинансировании по нацпроектам заключены, на шесть лет выделяется порядка 40 миллиардов рублей, бюджет нацпроектов на этот год – почти 6,4 миллиарда.

Напомним, 22 мая во время обсуждения реализации нацпроектов в правительстве Коми, глава региона Сергей Гапликов указал на то, что хоть республика в положенные сроки заключила все соглашения по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета, соответствующие соглашения с муниципалитетами еще не заключены, из 1.7 миллиарда трансфертов в города и районы ушли лишь 530 миллионов. Глава поручил заключить все соглашения до 1 июня.

В перерыве, на вопрос журналиста «Республики», как обстоят дела с соглашениями и готовы ли муниципалитеты к реализации нацпроектов, Марина Анисимова ответила, что поручение главы выполнено, о чем Сергею Гапликову она уже доложила.

– И все поставленные задачи, что обозначены в соглашениях, нами уже реализуются, – рассказала министр. – Подготовка муниципалитетов к реализации нацпроектов начата еще с августа 2018 года. Как только после послания президента России до республики были доведены все ключевые задачи по нацпроектам, мы пригласили руководство муниципалитетов в Сыктывкар и стали совместно вырабатывать планы мероприятий. Коллеги из муниципалитетов понимают важность задач, которые перед ними стоят, а мы постараемся их направлять, помогать смотреть на эти задачи под другим углом.

Также министр экономики Коми рассказала в своем выступлении о содействии развитию конкуренции в регионе. В прошлом году все требования федерального стандарта республика выполнила. А мониторинг состояния и развития конкуренции показал, что уже четыре года предприниматели в основном оценивают уровень конкурентной среды в регионе как высокий или очень высокий. Более 11 тысяч потребителей характеризуют конкурентную среду на приоритетных и социально-значимых рынках как удовлетворительную, с заметной положительной динамикой по параметрам цена, качество, возможность выбора, предложение на рынке. Впрочем, если брать рынок жилищно-коммунальных и медицинских услуг – то здесь неудовлетворенных по-прежнему много.

Положительные сдвиги есть в сфере развития малого и среднего предпринимательства, по итогам 2018 года – рост оборота на 10 процентов, рост инвестиций в основной капитал в 1,6 раза, рост налоговых поступлений почти на четыре процента. Все это, по словам Марины Анисимовой, итог мер, которые с 2017 года применялись в Коми для улучшения предпринимательского климата, в частности заметно выросло бюджетное финансирование этой сферы – в 4,9 раза по сравнению с тем, что было два года назад. Также бизнесу оказывается информационно-консультационная, налоговая, правовая, инфраструктурная помощь, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников.

В приоритете субсидирование затрат бизнеса в моногородах, в прошлом году поддержали 33 предпринимателя на семь миллионов рублей в целом. В 2019 прямая финансовая поддержка составит 28,5 миллиона.

Предприниматели получают помощь из бюджета и на проекты в рамках «Народного бюджета», в семи муниципалитетах реализовано девять проектов на четыре миллиона рублей. Социально ориентированные некоммерческие организации получают гранты по направлениям социальной помощи пожилым, поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, патриотической помощи и развитию массового спорта. В прошлом году 26 СОНКО получили 5,5 миллиона рублей, кроме того 13 муниципалитетам выделили 1,5 миллиона на софинансирование муниципальных программ по поддержке таких некоммерческих организаций.

В плане инфраструктурной поддержки предпринимательства минэконом возлагает большие надежды на центр «Шондi», благодаря которому бизнес получает новые знания и навыки, проходит обучение по маркетингу, финансовым и кадровым вопросам, другим направлениям. За прошлый год помощь в этом центре получили более трех тысяч представителей малого и среднего предпринимательства, благодаря чему создано 45 новых рабочих мест, на 78,5 процента увеличен оборот. В начале этого года работа центра несколько трансформировалась, управленческую команду обновили, пригласив людей из бизнеса, тех, кто имеет достаточный опыт в этой сфере, знает о проблемах изнутри.

Марина Анисимова порекомендовала муниципальным властям провести «перезагрузку» отношений с малым и средним предпринимательством. В частности, нужно, сопоставив резервы и потенциал бизнесменов (в том числе теневиков), начать активно их вовлекать в решение экономических и социальных вопросов отдельных территорий, повысить уровень информационной работы с предпринимателями, внедрять современные инструменты кредитно-гарантийной и лизинговой поддержки, стимулировать бизнес к использованию муниципального имущества. Кроме того – популяризировать предпринимательство, начиная уже с учеников начальных классов, разработать и принять меры по легализации теневого бизнеса, в том числе по переходу «подпольщиков» в статус самозанятых.

Как Марина Анисимова отметила в беседе с журналистами, сейчас основные задачи, которые стоят перед органами власти – достижение показателей национальных проектов, это области здравоохранения, образования, демографии, вопросы экологии, производительности труда, малое и среднее предпринимательство.

– Все это – те ключевые сферы, которые повлияют на улучшения качества жизни населения. Все для этого у нас подготовлено, соглашения подписаны, деньги доводятся, мы приступили к выполнению задач, которые будут решены, сомнений у нас нет, настрой у всех боевой, – заявила министр.

На вопрос, какова же тогда роль министерства экономики на этом корабле нацпроектов – капитана, старпома, боцмана, Марина Анисимова ответила, что раз уж возглавляемое ею министерство, по сути, – координатор в работе между органами власти, то, видимо, штурмана.

Также на коллегии прозвучали доклады, посвященные роли муниципалитетов в достижении национальных целей, деятельности многофункциональных центров, программе «Цифровая экономика РФ». После перерыва началась практическая работа – стратегическая сессия по развитию малого и среднего предпринимательства. Как пояснил прибывший на коллегию московский эксперт, стратегический и управленческий консультант Сергей Федяев, главная задача этой сессии, попробовать объединить муниципалов в группы, кластеры по экономическим связям, попробовать построить между ними цепочки взаимодействия, чтобы соседние города и районы не конкурировали между собой, а взаимно дополняли экономику.

– Условно говоря, чтобы по соседству не стояло двух крупных хлебозаводов, – пояснил Сергей Федяев. – Потому что в результате не выживет ни один, должна быть гармонизация. Экономическая цепочка. Кроме того, задача стратегических сессий, посмотреть, какие в республике есть «чемпионы», предприятия со своей историей успеха, выявить критерии, которые помогли этого успеха достичь. Тогда можно взять похожий бизнес и попробовать применить эту историю успеха к нему. Может быть, не хватает буквально двух-трех винтиков, чтобы расцвела новая отрасль.

Анна Потехина

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