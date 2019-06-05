Федеральное правительство может обязать российские магазины принимать бутылки. Три профильных министерства — Минприроды, Минпромторг и Минэкономики — должны по поручению премьер-министра страны проработать этот вопрос. Изначально с такой инициативой выступила «Справедливая Россия». В партии даже подготовили законопроект, согласно которому ритейлеры обязаны принимать у населения пластиковую и стеклянную тару и платить за это. Ранее о том, что в российских магазинах могут появиться автоматы по приему пластиковых и стеклянных бутылок, заявлял вице-премьер Алексей Гордеев, пишет газета «КоммерсантЪ». А вы готовы сдавать посудную тару?

Наталья Логина, депутат Совета Сыктывкара:

– Я до сих пор не понимаю, почему такую ценную вещь как стекло (посудная тара) мы выбрасываем в мусор. Даже если будут стекло принимать бесплатно, я лично его буду сдавать т.к. это и в моих интересах. О будущем нашей планеты надо думать сейчас ведь завтра это может быть поздно. Свалки и мусорки у нас под боком, а стекло разлагаться практически не может т.к. у него структура как у песка. Вот и давайте вместе подумаем, куда девать стеклотару. Конечно, лучше сдавать на переработку.

Дмитрий Латынин, депутат Совета Усинска:

– Я помню те времена, когда нормой было сдавать стеклянную тару в магазин. Более того, застал время, когда выездные бригады ездили по дворам многоквартирных домов и скупали стеклотару на 2-3 копейки дешевле, чем ее принимали в магазине. Я помню то время своего детства и юности, когда ходил в магазин с бутылками и на вырученные деньги покупал домой хлеб и молоко. Это было нормально. А в нынешней сложившейся экологической ситуации, прием стеклотары – объективная необходимость. Не заглядывая в мировой океан, мы видим ужасающую картину пластиковых не разлагающихся помоек вокруг городов и сел. Я поддерживаю эту идею.

Вероника Андрюкова, научный сотрудник, член правления Ассоциации многодетных семей, Сыктывкар:

– Сдача в специализированные точки пластиковых и стеклянных бутылок должен стать элементом культуры каждого гражданина. В моем детстве обязанность по сдаче стеклянной тары возлагалась в семье на детей. Это была приятная обязанность – и дома меньше мусора, и на мороженое заработал. Сейчас этой традиции нет. Возможно, все изменится благодаря этой инициативе. Полностью поддерживаю. Учитывая современное состояние экологии, это крайне необходимый шаг.

Надежда Евстифейкина, заместитель генерального директора АО «Комиавиатранс»:

– Очень правильная тема обсуждается. Считаю необходимо обязать российские магазины принимать всю тару, т.е. бутылки пластиковые, бутылки стеклянные, баночки стеклянные из-под детского питания и пластиковую тару из-под сметаны, творога, майонеза и т.д. Таким образом, частично решили бы проблему свалок, улиц, проезжих дорог и дачных поселков. Авторам идеи нужно данный вопрос решать на всех уровнях и решить его. Я готова сдавать всю тару даже без оплаты, но не на свалку.

Николай Белых, пенсионер, Сосногорск:

– Обязательно. Надо вспомнить старые добрые времена, когда все шло по кругу. Тара принималась и сдавалась. Естественно меньше мусора и экономия ресурсов.

Светлана Красивская, директор Ижемской школы искусств:

– Наши жители безоговорочно готовы сдавать посудную тару, настолько надоел стеклянный и пластиковый мусор повсюду. Может, таким образом, будет и чище, и у людей будет небольшая, но все же финансовая поддержка.

Елена Якк, заместитель руководителя администрации сельского поселения «Тракт»:

– Конечно готовы сдавать посудную тару, давно пора обязать торговые точки устанавливать такие приемники, мы за чистую экологию.

Антонина Зиновьева, пенсионерка, Усть-Вымский район:

– Я выросла в то время, когда принимать и сдавать стеклянную и металлическую тару было нормой. Давно надо было обязать торговые точки принимать тару.

Николай Онищик, глава сельского поселения «Едва»:

– Я прекрасно помню советское время, когда вся стеклотара принималась в любом сельском магазине и специальных киосках. Пустая бутылка емкостью 0,5 литра стоила 12 копеек, в то время, когда простая булочка стоила шесть копеек, полубатон – 12 копеек, батон – 22 копейки, а буханка серого хлеба стоила 15-16 копеек, пакет прекрасного молока стоил 14 копеек. Бутылка емкостью 0,75 литра стоила 17 копеек. Люди собирали бутылки, мыли их и сдавали, нигде не валялся мусор, как сейчас, промышленность экономила сырье, электроэнергию. Всем было выгодно и хорошо. А сейчас кругом валяются бутылки, стекло, используется сырье, электроэнергия, люди просто так выбрасывают деньги на ветер. Если я не буду сдавать бутылки сам, то я их отдам людям, которые их сдадут, скажут мне спасибо, а себе купят буханку хлеба или кусок колбасы.

Владимир Игнатов, пенсионер, село Усть-Кулом:

– Это очень важный и нужный проект, люди уже давно ждут его. Обязательно это надо организовать.

Евгений Сироткин, заместитель главного энергетика деревообрабатывающего предприятия, Сыктывкар:

– С большим энтузиазмом встречу это решение. Готов сдавать обратно в магазины все, что было приобретено там и вышло из строя, отслужило свой ресурс, выполнило свою функцию. В свою очередь магазины пусть возвращают этот материал обратно на заводы и фирмы изготовители. Буквально сегодня на работе производил расчет затрат на замену отслужившего свой ресурс кабеля с учетом сдачи в переработку старого, экономия составила более 30 процентов.

Много лет проработал на одном из крупнейших в России производств бумаги: если бы вся выпущенная бумага после выполнения своей функции возвращалась обратно на завод в виде макулатуры, объем лесозаготовки можно было бы снизить на порядок. И стоимость конечного продукта тоже.

Было бы логично, если бы за отходы (мусор) отвечали бы предприятия производители продукции. Только в этом случае производителю вновь стало бы выгодно производить качественный товар, служащий долгие годы и (или) пригодный для переработки.

Евгений Шаршаков, врач, Сысольский район:

– Возрождение института вторсырья, как в советские времена, диктуется заботой об экологии нашей страны. Получение небольшой выгоды от сдачи бутылок, пластика и бумаги может стать неплохим подспорьем для тех, у кого трудно с финансами, а сбор и вторичная переработка непременно положительно скажутся на природе. Период разложения пластика и стекла слишком большой, тонны этого мусора выкидываются на свалки, а пластик порою сжигается, загрязняя воздух, вместо того, чтобы быть переработанными и повторно использоваться. Я полностью поддерживаю данную инициативу, и непременно буду принимать участие в раздельном сборе данных отходов, к чему буду призывать и своих родных, друзей и знакомых.

Татьяна Бабюк, директор ЦСЗН Сосногорска:

– Несмотря на то, что в магазин я хожу после работы и, чтобы сдать тару, надо будет совершать специальный поход в магазин, я готова даже бесплатно сдавать ее в специализированные места приема. В Сосногорске уже более полугода установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, которые закрыты на замок и когда будут их использовать по назначению, неизвестно.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам НУЗ Узловая больница на станции Микунь ОАО «РЖД»:

– Всеми руками «за». Сколько же по обочинам и в городе неразлагающегося пластика ваояется. Если будет прием подобной тары, да еще и за деньги, то это будет замечательно. Лишь бы потом не на свалку, а в переработку.

Артур Богенс, главный лесничий ГУ «Койгородское лесничество»:

– Однозначно да. Сам всегда поднимаю эту тему на совещаниях, посвященных ТКО. Нужно законодательно обязать производителей выпускать многооборотную стеклянную тару, как это было в СССР и конечно организовать приемку стеклотары. Обязательно надо решать вопрос и с пластиковой тарой и отказываться от пластиковых пакетов и упаковок.