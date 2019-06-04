Яркие моменты фестиваля «Факел-2019»

Делегация ООО «Газпром трансгаз Ухта» взяла Гран-при корпоративного конкурса

Команду ООО «Газпром трансгаз Ухта» на корпоративных мероприятиях ПАО «Газпром» узнают по яркой экипировке, громким болельщикам и отличным выступлениям. Творческие коллективы предприятия в этом году отправились в Сочи зажигать «Факел».

«Факел» – это корпоративный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». В этом году в фестивале приняли участие 1600 артистов и гостей из России и восьми зарубежных стран: Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Китая, Франции, Германии, Боливии и Вьетнама. Пять дней на территории самого известного в России горнолыжного курорта Красная Поляна были насыщенными на события. В первый день состоялось торжественное открытие конкурса «Юный художник», на котором позитивный настрой обеспечили яркая программа и ободряющие слова экспертов.

– Художники по-особенному смотрят на мир, они остро чувствуют красоту, которую порой сложно описать словами, но можно изобразить, как это делаете вы, дорогие друзья. Фантазируйте, вдохновляйтесь, творите! Мы верим, что совсем скоро ваш талант позволит вам добиться больших высот! – поддержала участников на церемонии открытия член творческого Союза художников, член жюри конкурса Ольга Лукомская.

39 ребят провели несколько дней на пленэре, работая в разных техниках на заданные темы. Диана Шутихина, юная художница из делегации ООО «Газпром трансгаз Ухта», приехала из поселка Приводино Архангельской области. Она призналась, что не волновалась, а просто, «подключив фантазию, рисовала, как чувствует».

Традиционно перед официальным стартом фестиваля прошла пресс-конференция. Журналистов интересовало, растет ли уровень подготовки участников конкурса и сложно ли их судить, ведь они самодеятельные, а не профессиональные артисты.

– Сегодня стирается грань между профессиональным искусством и искусством коллективов народного творчества. Самодеятельные исполнители лишены рамок, они творят так, как чувствуют, используют в качестве инструмента все свои возможности и таланты. Думаю, что профессионалам есть чему поучиться у таких артистов, как наши – фестивальные! – отметила Александра Пермякова, председатель жюри конкурса, народная артистка России, художественный руководитель Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого.

В первый же конкурсный день «Факела» на сцену вышли два коллектива из Республики Коми.

Малыши из ухтинского образцового ансамбля танца «Ёлочка» покорили зрителей номером «Почти как ласточки». Во втором отделении в средней возрастной категории выступала танцевальная команда «Фейерверк» с танцем «Богемская рапсодия». Ребята смогли заставить зал замереть и испытать самые разные эмоции: волнение, удивление, восторг.

В третий конкурсный день от команды предприятия на сцену вышел самобытный, любимый и узнаваемый коллектив «Русская душа» из Вологодской области. Самодеятельные артисты рассказали на сцене историю любви, в танце показав все её грани. В этот же день на «Факеле» зажгли танцоры «Юнайтед Бит». После объявления названия команды зал взорвался – поддержка шла не только от рядов делегации ООО «Газпром трансгаз Ухта», но и от болельщиков других дочерних обществ. Реакция зрителей еще раз подтвердила: этот коллектив знают все.

В рамках фестиваля прошел финал конкурса КВН среди команд дочерних обществ ПАО «Газпром». ООО «Газпром трансгаз Ухта» представляла сборная «Разные люди». В нее вошли молодые работники из Печорского ЛПУМГ, Приводинского ЛПУМГ, Управления связи, Управления технологического транспорта и специальной техники, администрации.

Семь команд шутили на тему «Газпром – мой дом». Конкурс традиционно состоял из трёх этапов: «визитная карточка», «разминка», «музыкальное домашнее задание». Команда ООО «Газпром трансгаз Ухта» показала добрый, интеллигентный корпоративный юмор.

По итогам конкурса сборная «Разные люди» заняла третье место, разделив его с командой ООО «Газпром трансгаз Самара».

15 мая состоялась церемония награждения участников «Факела». Диана Шутихина стала обладательницей диплома второй степени конкурса «Юный художник». Девочка и ее руководитель Наталья Гришина довольны результатом, потому что, как признались они сами, уровень подготовки соперников был высокий.

Все творческие коллективы, представлявшие ООО «Газпром трансгаз Ухта», на фестивале, получили награды. В младшей возрастной категории – хореография эстрадная, ансамбль – танцевальный коллектив «Ёлочка» занял третье место.

В средней возрастной категории – хореография бальная, ансамбль – танцевальный коллектив «Фейерверк» занял второе место. Второе место присуждено и коллективу «Русская душа». На высшую ступень пьедестала заслуженно поднялся коллектив «Юнайтед бит» – танец под названием «Дирижер-художник» наверняка отозвался в сердце каждого «факелиста»!

– Мы отлично показали себя на фестивале – все наши участники заняли призовые места. Разумеется, все дочерние общества, все коллективы и участники приезжают сюда только за победой, и мы сделали все, чтобы быть признанными. Благодарю и поздравляю каждого участника делегации, – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский, приехавший поддержать участников.

В заключительный день фестиваля в концертном комплексе «Роза холл» состоялся гала-концерт, кульминацией которого было объявление обладателей Гран-при. Одну из четырех высших наград конкурса завоевал коллектив «Юнайтед бит».

– Мы это сделали! Мы ехали сюда только за этим, за Гран-при, и он наш! – с радостью сказал руководитель коллектива Саид Джораев.

Программа максимум выполнена, коллектив, представляющий ООО «Газпром трансгаз Ухта», – лучший из лучших! Впереди еще два года, чтобы придумать новые номера и постановки, чтобы отточить свое мастерство и снова покорить эту вершину.

Дарья МАЙОРОВА

Фото Марины СИВАКОВОЙ