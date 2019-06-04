Юные футболисты из Коми вошли в пятерку сильнейших команд страны

Сыктывкарские футболисты вернулись с всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В ответственную и интересную поездку ездили сильнейшие. Турнир ежегодно проводится компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза.

Финал соревнований собрал в Сочи 18 команд из 15 регионов России и из Республики Таджикистан.

— Турнир «Будущее зависит от тебя» очень важен для нас, так как он, в первую очередь, нацелен на раскрытие талантов детей-сирот. Каждый год мы уделяем большое внимание подготовке и проведению мероприятий проекта. Соревнования, как региональные этапы, так и финальные игры, дают возможность участникам показать свои спортивные навыки, командную слаженную работу. Для некоторых команд участие в турнире становится настоящим вызовом, другие задают тон всем остальным участникам, но, в любом случае, каждому есть к чему стремиться. В этом году сотрудники МегаФона на мастер-классах помогли ребятам потренировать навыки публичного выступления, продемонстрировать творческие способности, умение слышать и договариваться. Турнир позволяет участникам раскрыть свой потенциал, ведь они находятся в нестандартных для себя условиях, а для взрослых это хорошая возможность увидеть детей совершенно с другой стороны, – говорит Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон».

Ребят ждала развлекательная и образовательная программы. Во время экскурсии на стадион «Фишт» дети познакомились с инженерами МегаФона, которые рассказали, как строились коммуникации для Олимпийских игр и как обеспечить связью и интернетом болельщиков.

Команда МегаФона подготовила интерактивную игру «Цифровой мир начинается с тебя», где сотрудники рассказывали о цифровых решениях компании, а также о том, как создаются рекламные кампании. Юные футболисты проявили свою креативность и подумали над новыми идеями, которые могут быть полезны для достижения спортивных результатов: умные бутсы, браслет на ногу, посылающий сигналы от тренера игроку, встроенный чип и другие. Андрей Казаков из Сыктывкара представлял «Умную линзу» и занял 1 место среди всех участников игры.

Главным событием оставались игры, и каждый день ребята показывали красивый футбол.

– Мальчишки впервые выехали на столь крупные всероссийские соревнования. Мы не попали в тройку призеров, но результат для нашей команды достойный, – считает тренер команды «Затон 1» Виталий Пятков. – Ребята выложились, показали всё, на что способны, играли практически на максимуме, в такую жару не хватило выносливости и немного удачи. Но главное то, что у детей появились новые друзья и стимул – выехать и показать себя, т.к. у нас нет других возможностей выехать куда-то.

– К этому турниру в нашем поселке мы готовились целый год и заняли 5 место, я думаю заслуженно. Нам здесь все понравилось. Мы попробовали свои силы, получили много эмоций, познакомились с новыми друзьями, – говорит защитник команды «Затон 1» Андрей Казаков.

О проекте «Будущее зависит от тебя»:

Это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. За 15 лет в нем приняли участие более 3,5 тысяч команд из 140 городов России. Фондом «Измени одну жизнь» было создано более 2740 видеоанкет об участниках турнира и более 630 из них обрели новую семью.

Официальный сайт соревнований: http://football.megafon.ru/

текст и фото МегаФон