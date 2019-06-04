В Коми оцифруют леса

В Сыктывкаре на площадке Центра поддержки предпринимателей «Шонди» прошел круглый стол на тему развития лесной промышленности в Республике Коми. Организатором его, при активной поддержке Правительства региона, выступило Коми отделение ПАО Сбербанк России. Участниками мероприятия стали представители крупного и среднего, а также малого и микробизнеса, связанные с лесозаготовкой и лесопереработкой.

— Все мы знаем, что лесная отрасль является одной из главных в структуре предприятий республики, она вносит значительный вклад в формирование бюджета. Наш регион богатейший в стране и мире по уровню запасов древесины, и рациональное использование этих богатств – одна из главных наших с вами задач, — открыл мероприятие управляющий Коми отделением Андрей Пушкарев.

Во время круглого стола зашла речь о мировых трендах рынка, о лесосырьевом балансе Северо-Запада России, об инструментах финансирования лесной промышленности.

Свои доклады представили несколько гостей. Партнер консалтинговой компании Strategy Partners Андрей Заутер рассказал об отраслевой стратегии региона. Сотрудники управления развития бизнеса по отраслям ПАО Сбербанк, приоткрыли завесу прорывного для отрасли проекта «Карта лесов России», связанного с оцифровкой данных о лесных богатствах республики. А заместитель управляющего Коми отделением ПАО Сбербанк Алексей Перевощиков, рассказал о возможностях и перспективах экосистемы Сбербанка.

В перерыве между докладами и в конце мероприятия у гостей была возможность лично пообщаться со спикерами. Наибольший интерес слушателей вызвала информация о «Карте лесов России», реализация которой поможет не только получить детальное представление об имеющихся лесных фондах, но и рационально, без ущерба для экологии их использовать.

текст и фото ПАО Сбербанк