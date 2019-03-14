Подросток в соцсети – норма или опасность?

ВЦИОМ опросил россиян о том, как социальные сети влияют на подростков. 54 процента респондентов в возрасте от 14 до 17 лет ответили, что соцсети не оказывают существенного влияния на подростков. Участники старше 18 лет, напротив, считают, что социальные сети оказывают плохое влияние на подростков (58 процентов). При этом большинство пользователей отмечает, что позитив в соцсетях считывается более активно (например, призывы к здоровому образу жизни, материалы, призывающие помочь животным). Результаты опроса также показали, что осведомленность об опасных группах в соцсетях достаточно низкая и у подростков, и у населения в целом. Подавляющее большинство подростков (98 процентов) отметили, что пользуются интернетом ежедневно, а 89 процентов заходят в соцсети практически каждый день. Как считаете, подросток в соцсети – это норма жизни или сигнал опасности?

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Подросток в соцсетях – это как бросить не умеющего плавать ребенка сразу в водоворот. Психика не сформирована. Соцсетям дети верят безоговорочно. Но самое опасное это то, что многие родители и не подозревают, в какую паутину попали их дети. Ведь в паутине интернета мы порой теряем наших детей, думая, что там они находят нужную для учебы информацию. А информация приходит разная. Тут необходимо внимание и понимание не только государства, но и семьи. Детей жалко.

Татьяна Каракчиева, многодетная мама, депутат совета сельского поселения Серёгово, Княжпогостский район:

– Нахождение подростков в соцсети нужно держать под пристальным контролем взрослых, так как игромания и недобросовестные сайты могут сильно повлиять на становление здоровой личности.

Василий Андреев, региональный координатор Российского движения школьников в Республике Коми, председатель Ассоциации детских общественных организаций РК:

– Сегодня социальная сеть – это норма коммуникативного общения и необходима подросткам, а задача взрослых сделать так, чтобы общение в соцсетях и мессенджерах было полезным.

Социальная сеть для подростка – это информационный, познавательный, развлекательный ресурс. Представить современного подростка без сидения в соцсети трудно, оторвать от нее почти невозможно. Дети могут свободно общаться на различных расстояниях, получать информацию раньше, чем получит ее педагог, находить друзей. Поэтому задача детских организаций – не силой вырывать детей из социальных сетей, а создавать в этих соцсетях положительный и нужный контент, что и делают группы детских организаций школ, районов и региона, а также России. Пример тому – работа Российского движения школьников.

Александр Лютоев, заместитель главного редактора газеты «Вперед», Усть-Вымский район:

– Детей к жизни надо готовить, в том числе и к общению через соцсети, правильному и разумному восприятию размещенной там информации. А этого у нас нет – школа дает в основном только теоретические знания, у родителей чаще всего не хватает времени для занятий с детьми. Отсюда и виртуальное восприятие окружающего мира, жизнь вне реальности, поступки, непонятные нам, взрослым. А от общения с одноклассниками, сверстниками, друзьями и подругами плохого нет. Главное, чтобы у ребенка были «правильные» друзья.

Евгений Сироткин, ведущий инженер-энергетик телекоммуникационной компании, Сыктывкар:

– Социальные сети – это прежде всего инструмент. Достаточно хороший инструмент для общения людей. Им можно пользоваться умело или нет. Как и топором – можно строить и ранить. Подросток вообще взрывоопасен, очень чуток и раним. Однако любознателен и общителен. Социальные сети – это хорошо для любой категории граждан. Но под контролем! А для подростка контроль необходим только со стороны родителей.

Мое предложение: регистрация аккаунта только через родителей и с их доступом в любое время для прочтения.

Андрей Бурдаев, руководитель проектного комитета Сыктывкарского педколледжа:

– Это, как говорили раньше, объективная реальность. В России создается единая образовательная и культурная информационная среда. И социальные сети являются одной из их компонент. Задача – сделать эту среду интересной и развивающей. Она должна давать подростку возможности, а не дополнительную перегрузку. Вторая задача – ограничить влияние деструктивных групп, использующих самые «продвинутые» методики вербовки. У «Синих китов» и религиозных фундаменталистов методика работы фактически идентичная. Это сложнее, чтобы выбраться из сетей, требуется больше времени, чем попасть в них.

Мария Кузьбожева, заслуженный учитель школ Коми АССР, Сыктывдинский район:

– Подросток в соцсети – давно уже норма. И даже я и мои ровесники в соцсети – это тоже давно уже норма, мы практически живем в сети, это наша вторая реальность. К подростковому возрасту все дети уже настолько разбираются в плюсах и минусах интернета, что опасности для нормальных детей соцсети не представляют. Если ребенок «с пеленок», но дозированно, начинает дружить с гаджетами, он не путает реальность с виртуальным миром. Позиция взрослых очень важна, внимание и контроль с их стороны необходимы.

Валерий Матыкин, директор средней школы № 1 города Емвы:

– Считаю соцсети, как и в целом интернет, крайне необходимыми – и как средство общения, и как средство познания, и как средство самореализации. Вместе с тем считаю, что государство обязано изыскивать возможности контролировать эту сферу. Цензура? Да, цензура, но не политическая, а, если можно так выразиться, социальная и антитеррористическая. К примеру, дорога тоже крайне опасное место, и государство создало систему, призванную обеспечить безопасность на дороге, включая меры воздействия на нарушителей. То же самое должно быть с интернетом и соцсетями.

Оксана Родионычева, директор начальной школы – детского сада, Емва:

– Подросток в соцсети – это сигнал опасности. Большинство родителей не контролируют время нахождения детей в соцсетях, которые пользуются соцсетями в большинстве случаев для игр, а не для получения полезной информации. Информацию об опасных группах в соцсетях доводят до подростков и их родителей педагоги в школах.

Илона Пономаренко, предприниматель, Усинск:

– Подросток и соцсети – норма жизни сегодня. Подготовка к учебному процессу, новости культуры и искусства, переписка с родственниками и друзьями, много всего необходимого и интересного для современного человека. А опасность может настичь подростка где угодно. Нам, родителям, надо больше разговаривать со своими детьми, только не по-детски, а как со взрослыми людьми, на равных.

Подготовила Лина ПЕРОВА