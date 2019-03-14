«До» и «после» покупки смартфона

15 марта ежегодно отмечается Всемирный день прав потребителей. В этом году он проводится под девизом: «Цифровой мир: надежные смарт-устройства». 12 марта в Общественной приемной главы Коми состоялась прямая линия, в ходе которой обсуждалось, как выбрать надежный смартфон. Тема вызвала повышенный интерес, поскольку, как выяснилось, уже немало жителей республики «обожглись» при покупке дорогостоящего «умного» устройства, которое в процессе эксплуатации оказалось совсем не умным.

Дозвонившаяся по телефону прямой линии пенсионерка попросила подсказать, какой смартфон лучше взять, поскольку сама она в современных устройствах не разбирается, а «телефон с интернетом» очень нужен. Главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Коми Татьяна Столбецкая подчеркнула, что не будет рекламировать конкретные модели определенных фирм, и посоветовала просто определиться с набором технических характеристик, которыми должен обладать смартфон, поискать информацию о приглянувшихся моделях в интернете. Специалист посоветовала также походить по магазинам и сравнить цены, поскольку стоимость смартфона одной модели и одного производителя у разных продавцов отличается – и порой весьма существенно.

Поскольку многие пожилые люди не знают, как обращаться со смартфоном, они интересовались, обязан ли продавец в магазине продемонстрировать работу выбранного устройства с sim-картой покупателя. Татьяна Столбецкая пояснила, что такая обязанность продавца законом не установлена, но попросить об этом можно – если сотрудник магазина заинтересован в продаже смартфона, он наверняка пойдет навстречу пожеланиям покупателя.

Интересно, что прозвучал и вопрос о том, как выбрать обычный кнопочный телефон. Женщина пояснила, что решила отказаться от использования смартфона, поскольку он неудобен в обращении, да и постоянный доступ в сеть интернет в повседневной жизни не так уж необходим. Татьяна Столбецкая рекомендовала приобретать телефон хорошо зарекомендовавшей себя фирмы-производителя, покупку делать в крупных магазинах, которые заботятся о своей репутации. Все вопросы о работе любого телефона – хоть смартфона, хоть «старфона» – необходимо задавать продавцу до заключения договора купли-продажи.

Даже если покупатель тщательно выбирал смартфон, «умное» устройство может разочаровать владельца. Татьяна Столбецкая обратила внимание на то, что смартфон относится к категории технически сложных товаров, поэтому вернуть его в магазин, если он просто не понравился или не устроил по размеру, не получится. Когда в смартфоне выявлен недостаток – иной разговор. Тут исход зависит от того, в какой срок после покупки этот недостаток проявился. Если телефон стал барахлить в первые пятнадцать дней – потребитель вправе отказаться от ремонта товара и обратиться к продавцу с требованием о возврате денежных средств либо замене устройства на аналогичное.

Если покупатель отказывается от исполнения договора и требует возврата уплаченной за товар суммы, он вправе потребовать и полного возмещения убытков, причиненных в связи с приобретением некачественного товара. Например, возмещения стоимости купленного чехла или защитного стекла.

В том случае, если с момента покупки прошло больше пятнадцати дней, но гарантийный срок еще не истек, покупатель может потребовать устранить гарантийный ремонт. На возврат денег или замену товара потребитель вправе рассчитывать, если в смартфоне обнаружен существенный недостаток, если нарушены сроки ремонта (более 45 дней) или если из-за регулярных поломок товар невозможно использовать в совокупности более чем тридцать дней в течение каждого года гарантийного срока.

Людмила ВЛАСОВА

Фото infostart.ru