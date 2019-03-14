Сотрудничество на благо экологии

Госсовет Коми и Российское экологическое общество заключат соглашение о сотрудничестве. Такое решение принято на мартовском заседании президиума республиканского парламента.

Подпись под документом поставят спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева и председатель этой общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов Рашид Исмаилов.

На заседании президиума спикер напомнила, что рабочая встреча с Рашидом Исмаиловым состоялась в Госсовете в конце августа прошлого года. Разговор шел об актуальных проблемах, связанных с охраной окружающей среды и природопользованием. В частности, гостю рассказали о работе над проектом регионального закона «Об особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения», целью которого является урегулирование отношений, связанных с организацией, охраной и использованием ООПТ.

Говорили и о взаимодействии Госсовета РК по совершенствованию федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования с Советом законодателей, обеими палатами Федерального собрания РФ, а также Парламентской ассоциацией Северо-запада России.

На встрече стороны указали на важность формирования профессионального экспертного сообщества при законодательном органе власти.

– Считаю, что подписание соглашения о сотрудничестве и утверждение состава научно-экспертной группы по вопросам, связанным с реализацией на нашей территории нацпроекта «Экология», станет логичным продолжением начатого тогда диалога, – отметила Надежда Дорофеева и перечислила актуальные темы, требующие совместного обсуждения и экспертной оценки.

– Правового урегулирования требует вопрос установления ограничений на эксплуатацию трубопроводов и иного оборудования, связанного с добычей, транспортировкой и переработкой углеводородного сырья, по истечении установленного гарантийного срока их эксплуатации.

Нужно инициировать принятие целевой программы «Чистая вода», разработать алгоритм действий граждан при обнаружении ими фактов незаконного размещения отходов производства и потребления.

Еще одна острая для нас тема – изменение Методики определения общего объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий в области охраны и использования объектов животного мира. В первую очередь это касается регулирования численности волков.

Важная задача – доведение объемов лесовосстановительных мероприятий до объемов выбывающих лесов. И в каждом этом вопросе помощь экспертов будет очень кстати, – заключила председатель Госсовета РК.

Галина ВЛАДИС

Фото ecosociety.ru