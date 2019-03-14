Быстроногий олень в Инте

24 марта в Интинском районе пройдет праздник оленеводов «Тэрыб кӧр» («Быстроногий олень»). Зимние оленеводческие игры соберут участников и зрителей на Олень-поле возле поселка Юсьтыдор. В мероприятии примут участие работники различных оленеводческих предприятий, расположенных на территории муниципалитета.

Программа будет включать четыре вида состязаний: гонки на оленьих упряжках свободным ходом, метание аркана на шест, прыжки через нарты и гонки на лямпах и лызях. Последний вид соревнований включен в программу впервые.

На гонки на охотничьих лыжах каждая бригада выставляет по одному участнику. Лыжники будут стартовать раздельно с разрывом в одну минуту и должны пройти километровую дистанцию. Победителей и призеров определят по наименьшему времени, затраченному на прохождение трассы.

– Отрадно, что в связи с признанием бега на лямпах национальным видом спорта в Коми расширяется география проведения таких соревнований, а значит, увеличивается число приверженцев уникального вида лыжных гонок, – отметила министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева. – В этом году впервые на Удоре во время этнографического фестиваля «Кытшъяс» состоялся Кубок Республики Коми по гонкам на охотничьих лыжах – лямпах и лызях.

Напомним, что в ближайшую субботу в селе Большелуг Корткеросского района пройдет фестиваль «Лямпиада». А в конце марта в селе Ловозеро Мурманской области, где компактно проживают коми-ижемцы, проведут традиционный День оленевода.

Артур АРТЕЕВ

Фото из архива «Республики»