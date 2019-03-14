Монди СЛПК подвел итоги социально-экономического партнерства с районами Республики Коми в 2018 году

В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с правительством Коми АО «Монди СЛПК» оказало поддержку Сыктывдинскому, Корткеросскому, Прилузскому, Сысольскому, Койгородскому, Удорскому, Усть-Куломскому районам, а также Эжве. На развитие экономики и социальной сферы муниципалитетов выделено более 52 миллионов рублей.

– Поддержка местных сообществ – часть ответственного подхода Mondi к деятельности в странах, где компания ведет свою деятельность. Следуя этому принципу, компания участвует в жизни районов Коми, в которых мы работаем. По соглашению с правительством региона в районах лесозаготовки 60 процентов от выделяемых средств идут на создание рабочих мест и развитие малого бизнеса, а 40 процентов направляются на поддержку социальной инфраструктуры, в основном на ремонт школ, детских садов, учреждений культуры, развитие спорта и туризма, – пояснил генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер.

План мероприятий составляется исходя из конкретной ситуации в муниципалитете на ежегодных встречах представителей Монди СЛПК с администрациями районов и местными жителями.

В результате партнерства с компанией Mondi в 2018 году в районах Республики Коми создано 862 рабочих места (в том числе около 700 временных и сезонных для подростков и безработных жителей) и сохранено 179 рабочих мест. Поддержку в приобретении оборудования и техники получили 26 проектов малого бизнеса. В районных учреждениях культуры, образования и спорта проведены ремонтные и строительные работы, закуплены музыкальные инструменты, костюмы, офисная техника и спортинвентарь – всего в рамках 46 проектов.

Ветераны лесной отрасли, проживающие в этих районах, получили 145 путевок на оздоровление в санаторий-профилакторий предприятия общей стоимостью 4 миллиона рублей.

– Сотрудничество с Монди СЛПК является важным подспорьем для муниципалитета. В течение последних трех лет на средства компании мы обновляем автобусный парк для муниципальных пассажирских перево-зок, оказываем поддержку предпринимателям в развитии своего дела, улучшаем условия в учреждениях образования и культуры. Мы высоко ценим наше многолетнее плодотворное сотрудничество и надеемся на дальнейшее развитие и укрепление партнерских отношений, – сказала руководитель администрации Прилузского района Елена Нестерюк.

Эжвинский район, на территории которого расположен комбинат, в 2018 году при поддержке Монди СЛПК также смог осуществить ряд крупных проектов на сумму 7 миллионов рублей. В год 55-летия района предприятие оказало помощь в проведении культурно-массовых юбилейных мероприятий, а также в благоустройстве Эжвы.

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