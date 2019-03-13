«Комиавиатранс» получит федеральную поддержку на авиарейсы из республики

Сергей Гапликов провел рабочее совещание по развитию региональных авиаперевозок, сообщает пресс-служба главы республики. В ходе совещания генеральный директор АО «Комиавиатранс» Александр Пономарев проинформировал о деятельности предприятия.

– Буквально на днях стали известны итоги комиссии Росавиации – мы получим федеральные субсидии в размере более ста миллионов рублей на выполнение полетов по программе постановления правительства Российской Федерации № 1242. В текущем году эти средства в первую очередь будут направлены на маршруты, которые начинаются в Республике Коми. Если в предыдущие годы активно субсидировались полеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, то в этот раз в основу распределения средств был заложен региональный принцип. Поэтому очень большую поддержку мы получим на наши рейсы из Усинского куста и возобновление воздушного сообщения с соседними регионами, – сообщил руководитель предприятия.

Александр Пономарев рассказал о предпринимаемых мерах по стабилизации финансового положения компании. В частности, ведутся переговоры о заключении контрактов на осуществление авиаперевозок за рубежом, о реструктуризации задолженности перед крупнейшими кредиторами.

На совещании обсуждались также вопросы развития инфраструктуры аэропортов Республики Коми. В послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин подчеркнул, что для укрепления транспортного каркаса, раскрытия потенциала и роста экономики страны необходимо форсировать модернизацию транспортной инфраструктуры. Так, за шесть лет в России планируется реконструировать более 60 аэропортов.

Правительство региона уже занимается решением этой стратегической задачи, в том числе с активным участием крупных предприятий-партнеров. Напомним, при поддержке компании «Газпром» модернизирован аэропорт в Ухте, что позволило обеспечить прием воздушных судов большого класса. При поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» в этом году планируется приступить к ремонту взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта.

На полях Российского инвестиционного форума в Сочи правительство Республики Коми и ИнфраВЭБ (группа ВЭБ.РФ) договорились о подготовке концепции развития аэропортового комплекса «Соколовка-Сыктывкар». Также подписано соглашение с ООО «Новапорт Холдинг», в соответствии с которым компания выразила готовность инвестировать в строительство необходимой инфраструктуры этого аэропорта.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru