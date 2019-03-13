Конкурс «Сердце отдаю детям» выходит на финишную прямую

В течение текущей недели в Сыктывкаре проходит ежегодный республиканский конкурс работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 15 педагогов из восьми муниципалитетов демонстрируют свои опыт и мастерство и борются за звание лучшего.

– Дополнительное образование – это не только досуг, это полноценный вид дополнительного образования детей, перед которым стоят серьезные задачи воспитания, ранней профессиональной ориентации и самоопределение наших детей, – отметила в своем приветственном слове к конкурсантам вице-премьер региона Наталья Михальченкова.

Наиболее активные муниципальные образования, выдвинувшие своих участников, – Сыктывкар и Воркута. Из этих городов на конкурс приехали по пять человек соответственно. По одному участнику – из Усинска, Ухты, Инты, Сысольского, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Ижемского районов.

В этом году конкурсанты представляют дополнительные общеобразовательные программы по следующим направленностям: художественная, социально-педа-гогическая, естественно-научная, туристско-краеведческая, техническая, физкультурно-спортивная.

В ходе конкурса педагоги рассказали о своей педагогической деятельности, раскрыли свои инновационные педагогические идеи, жизненные приоритеты, свое отношение к детям и профессии, продемонстрировали культуру публичного выступления. Кроме того, они должны будут провести открытое занятие, проявить себя в импровизированном конкурсе и написать эссе на заданную тему. Имя победителя станет известно 15 марта.

Галина ГАЕВА