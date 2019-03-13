«Школа здоровья» в Ижме

«Школа здоровья» заработала в Ижемском районе. В начале марта сотрудники профилактического кабинета районной больницы уже провели два первых занятия. Сельчане узнали о сахарном диабете и артериальной гипертонии – о факторах риска, симптомах и профилактике этих заболеваний.

Задача «Школы здоровья» – повысить информированность граждан о здоровом образе жизни, в том числе и в труднодоступных населенных пунктах. На первых занятиях слушатели учились пользоваться глюкометром, правильно рассчитывать индекс массы тела и измерять артериальное давление. Также медсестра кабинета профилактики Ирина Прокушева напомнила землякам о необходимости регулярной физической нагрузки, рациональном питании и способах преодоления стрессовых ситуаций. В дальнейшем тематика расширится. В частности, врачи расскажут о правильной технике скандинавской ходьбы и как отказаться от курения.

По информации пресс-службы районной администрации, пока занятия проходят в Ижме, но в перспективе будут выездные семинары по району. На занятия в «Школу здоровья» приглашают всех желающих.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru