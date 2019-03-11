Очередные поражения  «Ухты»

8-9 марта мини-футбольный клуб «Ухта» провел очередные встречи в чемпионате российской суперлиги. В гостях ухтинцы дважды уступили московской команде «КПРФ» с общим счетом 2:9.

Сопротивление клуб из Ухты, находящийся на последней строчке в таблице чемпионата, смог оказать «коммунистам» только в первой игре. Матч завершился поражением ухтинцев с более-менее приличным счетом – 2:4. Во второй встрече хозяева учинили разгром аутсайдеру из Коми, оформив победу со счетом 5:0.

Следующие игры «Ухта» проведет на домашнем паркете с клубом «БЛиК» из Нефтеюганска 23-24 марта.

Ярослав СЕВРУК

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