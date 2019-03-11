Чемпион с улиткой на авто

В столице Коми состоялся финал автобаталий «Супершип»

9 марта на республиканском стадионе в Сыктывкаре прошел финальный, четвертый этап ледовых автогонок «Супершип». Обилие контактной борьбы между машинами привело к массе поломок и двум переворотам, из 17 экипажей до финиша добралось всего девять. Победителем по итогам сезона стал сыктывкарец Максим Кулешов, чей автомобиль украшает веселая улитка.

До финальной гонки в интервью «Республике» единственная женщина в «Супершипе» среди суровых мужчин Ирина Ярошенко говорила о том, что в ее карьере еще не было «ушей» (так на спортивном сленге называется переворот автомобиля на крышу). По иронии судьбы именно в посвященном Международному женскому дню финальном этапе гонщице пришлось получить этот неприятный опыт. С самого начала гонки автоледи стала агрессивно сражаться за победу. В десятом заезде она чуть было не перевернулась – после входа в поворот машина завалилась набок и вошла в снежный бруствер. Под конец соревнований Ирина, проехав зрительскую трибуну, неудачно вписалась в поворот, и машина перевернулась. Неудачу компенсировало внимание со стороны болельщиков, которые после гонки обступили красавицу со всех сторон и долго фотографировались, осыпая ободряющими словами.

Второй переворот на крышу в этот вечер произошел у одного из основных конкурентов в борьбе за медали. Это был Сергей Шерстобитов, перевернувшийся прямо перед зрительской трибуной. До этого спортсмен эффектно катился на двух колесах, пуская снежную пыль. После случившегося привести машину в порядок механики из его команды не смогли.

– Не мой сезон, – с грустью сказал гонщик, глядя на своего «железного коня» в предстартовом автогородке.

Основная схватка за чемпионский титул должна была развернуться между сыктывкарскими спортсменами Максимом Кулешовым и Александром Русановым. Именно они наиболее ровно прошли три предыдущих этапа, имели по одной победе и стабильно попадали в призеры. Но в шестом заезде во время гонки у машины Александра Русанова повалил дым из-под капота. Оказалось, что техническая неисправность не позволяет ему продолжить автосражение. В итоге для победы Максиму Кулешову можно было уже не гнаться за высоким результатом, а оставалось лишь сохранить машину в боевом состоянии и добраться до финиша. Это ему удалось, и он занял второе место в четвертом этапе, став чемпионом по итогам сезона. После награждения триумфатор рассказал о пути к победе, а также раскрыл секрет появления улитки на гоночном автомобиле:

– Для меня в целом сезон сложился удачно: завоевал Кубок главы Вельского района, занял третье место на Кубке городов России, где было 53 участника, а теперь выиграл здесь. К победе привели стабильность выступлений и техническая подготовка. Машина – молодец! Ни разу не подвела, никаких не было проблем, и ни на одном из стартов мы даже не открывали капот, то есть настолько были уверены в ней. Большое спасибо механикам, все готовили своими силами, друзья тоже помогали чем могли. А улитка – это такой прикол, это персонаж из мультфильма «Турбо», где улитка ездила под пятым номером. Я под этим номером езжу уже лет десять, поэтому было без вариантов.

Победителем четвертого этапа стал гость из Кирова Роман Мельников. А вот за третье место разгорелись большие споры с судьями. Право на бронзу отстаивали сыктывкарцы Борис Сидоренко и Виталий Лебедев. В итоге Виталий Лебедев, показав судьям видеоповтор, доказал, что не нарушал правил в 12 заезде и судьи сняли с него баллы неправомерно. Борису Сидоренко переубедить судей не удалось, и бронза досталась Виталию Лебедеву. Второе место по итогам сезона у Романа Мельникова, третьим стал Александр Русанов.

Подводя итоги сезона, главный судья соревнований Виктор Сулимов отметил, что чемпионат получился интересным, интрига сохранялась на протяжении всех четырех этапов:

– К этому привела высокая конкуренция, ведь в квалификации все показывают примерно одно время. Соответственно, подготовка машин и готовность спортсменов на должном уровне. Это позволяет ярко и зрелищно выступать. Но казусы есть, на сей раз двое «ушей» было. Будем надеяться, что в следующем году станет больше машин, пилоты сейчас «строят» новые машины. Сегодня двое механиков проехали на «квалификации», решили попробовать, как смогут ездить по льду, и обоим понравилось. Думаю, в следующем году они уже выйдут как гонщики. Самое главное – «построить» машины, так как это действительно дорого, цены на моторы обходятся до пятисот тысяч рублей. Как вы, наверное, заметили, редко кто «живой» отсюда уезжает, то есть с целой машиной: колеса отрывает, шрусы ломает, двигатели выходят из строя – сегодня только три двигателя «хлопнуло».

Любителей автоспорта 16 марта ждет еще традиционная шоу-гонка, которой организаторы официально закроют сезон «Супершипа» в Коми.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора