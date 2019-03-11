Наталья Якимова избавилась от приставки и.о.

Автор: Редактор 11.03.2019

Наталья Якимова назначена на должность министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Соответствующее распоряжение глава Коми подписал 11 марта.

Напомним, исполняющей обязанности министра образования Наталья Якимова была назначена в ноябре прошлого года после того, как прежний руководитель министерства – зампред правительства РК Наталья Михальченкова возглавила исполком регионального отделения «Единой России». В связи с большой загруженностью и истечением срока полномочий она была освобождена от должности, министерский пост стал вакантным.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru

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