Культурный форум в Сыктывкаре

Коми станет эпицентром культурной жизни северных регионов страны. В Год театра в Российской Федерации и в преддверии Дня работника культуры – 14 и 15 марта – в Сыктывкаре будет работать II Северный культурный форум.

Второй форум по сравнению с первым расширил границы. В этом году он соберет более трехсот участников из Москвы, Пермского края, Калужской, Иркутской, Калининградской, Свердловской, Кировской, Тюменской, Костромской, Ивановской и Астраханской областей, республик Марий Эл, Тыва, Саха, Алтай, Северная Осетия – Алания, Калмыкия, Адыгея и Удмуртия, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Финляндии и Норвегии. Форум заручился поддержкой Министерства культуры России, а также вице-премьера российского правительства Ольги Голодец.

– Во второй раз форум, проходящий в столице Республики Коми, принимает авторитетных экспертов, представителей власти, руководителей ведущих учреждений культуры, становясь востребованной площадкой для обсуждения и анализа процессов, происходящих в отрасли. Его проведение приобретает особую значимость в связи со стартом национального проекта «Культура», успешная реализация которого во многом зависит от действенного включения в работу регионов, – отметил в своем обращении к участникам форума министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. – В рамках секций форума будут затронуты многие актуальные вопросы, намечены пути преодоления существующих проблем, произойдет обмен мнениями и накопленным опытом. Уверен, запланированные мероприятия не только послужат более эффективному выполнению задач нацпроекта, но и помогут укреплению деловых контактов, а также развитию профессионального взаимодействия.

В масштабном мероприятии планируют принять участие руководители ряда федеральных и региональных учреждений, таких как Российская государственная библиотека, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский национальный музей музыки, государственный Архангельский театр драмы имени Ломоносова и многих других.

– Радует, что в последние годы в стране стали известны культурные события, которые проводятся в республике, – заявила заместитель председателя правительства Коми Наталья Михальченкова. – Мероприятие подобного масштаба пройдет в республике впервые. Мы готовы делиться опытом. По завершении Года культуры наш регион можно назвать модельным по реализации программ по развитию культуры.

II Северный культурный форум станет стратегической дискуссионной площадкой для регионов России. Его участники обсудят региональные составляющие реализации нацпроекта «Культура», а также актуальные вопросы по различным направлениям культуры, искусства и туризма. В рамках форума будут работать дискуссионные площадки «Проектный театр versus репертуарный театр», «Культура. Образование. Наука», «Музеи и туризм. Эффективное взаимодействие».

В Национальной библиотеке Республики Коми пройдет международный библиотечный конвент «Стратегические направления развития современных библиотек в контексте достижения целей устойчивого развития». На конвент соберется полторы сотни руководителей и специалистов библиотек из 25 российских регионов, а также из Норвегии, Финляндии и Германии.

14 марта состоится пленарное заседание. Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда расскажет, какие изменения ждут библиотечную отрасль в свете реализации национального проекта «Культура». В частности, речь пойдет о модельных библиотеках и роли федерального центра и субъектов страны в их создании. В этот же день на круглом столе обсудят тему «Библиотека как площадка для финно-угорского межкультурного диалога». Участники встречи поделятся успешным опытом модернизации общедоступных библиотек, определят приоритеты работы, выявят точки пересечения интересов и выработают коллегиальное решение по развитию сотрудничества финно-угорских библиотек. Одним из вопросов обсуждения станет новый партнерский проект – Финно-угорский библиотечный информационный центр (ФУБИЦ), создание которого планируется на базе Национальной библиотеки Коми после ее капитального ремонта к 2021 году, к столетию республики. Он будет площадкой для финно-угорских библиотек не только России, но и зарубежных.

15 марта пройдет международный семинар «Библиотека – пространство для обучения на протяжении всей жизни», где будет представлен проект управления культуры администрации губернии Тромсё (Норвегия) «Публичная библиотека – площадка для получения новых знаний» и опыт его реализации в публичных библиотеках этой губернии. В семинаре дистанционно примут участие координатор проекта – давний партнер Национальной библиотеки Республики Коми Од Тага (Норвегия), руководители публичных библиотек норвежских городов Ленсвик и Бревиг. Опытом работы по данному направлению поделится заведующий отделом литературы на иностранных языках Национальной библиотеки Коми Татьяна Марценюк.

В этот же день будет работать межрегиональная лаборатория «Краеведческий туризм и библиотеки». Экспертом-модератором выступит старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки Надежда Балацкая, она признанный эксперт в области краеведческой деятельности библиотек. Участие в лаборатории подтвердили библиотеки республики и представители десяти регионов страны. Библиотекари обсудят опыт, перспективы работы и возможные направления сотрудничества в сфере библиотечного краеведения.

Программа делится на две части: деловую и культурно-развлекательную. Для участников форума пройдут масштабные концерты сводного детского хора Республики Коми, Государственного ансамбля песни и танца «Асъя кыа» («Утренняя заря»), а также московской вокальной группы «Кватро». В Большом детском хоре будут петь юные вокалисты со всех уголков республики. Сейчас в его составе насчитывается более двухсот ребят в возрасте от 10 до 14 лет из 17 муниципалитетов.

Участникам форума в Центре культурных инициатив «Югор» представят выставку «Деревянное зодчество Севера». В экспозицию вошли фотографии и видеоматериалы архитектурно-этнографических музеев, национальных парков, объектов деревянного зодчества Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской областей и музеев под открытым небом Норвегии, Финляндии и Эстонии. А также экспонаты деревянного зодчества Национального музея Коми и музея-заповедника «Кижи».

Артур АРТЕЕВ

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