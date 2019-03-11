Анатолий Неверов – почетный член РАХ

Ведущий скульптор-монументалист Республики Коми Анатолий Неверов стал почетным членом Российской академии художеств. Как сообщает сайт правительства РК, вручение академических регалий состоялось на заседании РАХ в Москве.

Мантию и диплом почетного члена РАХ заслуженному художнику России, народному художнику Республики Коми Анатолию Неверову в торжественной обстановке вручил президент академии, народный художник СССР Зураб Церетели.

Анатолий Неверов родился в 1951 году в Архангельске, окончил Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Российской академии художеств. Скульптор и живописец работает в области станковой и монументальной пластики. В своем творчестве обращается к техникам акварели, пастели, масла. Ведет активную педагогическую деятельность. Является основателем Эжвинской художественной школы, преподавателем и директором которой был до 1981 года.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru