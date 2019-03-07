Дорогие женщины!

Примите мои самые теплые и сердечные поздравления с Международным женским днем!

8 Марта – замечательный повод, чтобы выразить слова уважения, восхищения и благодарности в адрес тех, кто наполняет нашу жизнь энергией, красотой и нежностью. Вы обладаете удивительной способностью не только создавать уют в доме, хранить тепло семейного очага, воспитывать детей, но и справляться с трудными задачами в разных сферах жизни.

В Республике Коми живут самые прекрасные и при этом очень сильные духом женщины, которые вносят значительный вклад в развитие региона. А в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период наши женщины фактически вытянули на своих хрупких плечах экономику и производство, и за это вам низкий поклон.

Милые женщины, спасибо за поддержку и понимание, за мудрость и терпение, за доброту и безграничную любовь ваших сердец. От души желаю здоровья и счастья вам и вашим близким, мира и благополучия в семьях, пусть родные окружают вас вниманием и дарят больше поводов для улыбок и радости!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми