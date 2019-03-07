Милые женщины!

Искренне поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным женским днем!

Вы дарите миру гармонию, сердечность и красоту, окружаете близких душевным теплом, вниманием и заботой. Вы хранительницы очага и семейного уюта, нежные и обаятельные, добрые и верные, мудрые и терпеливые – продолжать можно бесконечно.

Женщины нашей республики проявляют себя в самых разных сферах жизни родного региона, профессионально выполняя любое дело. Они – грамотные и авторитетные руководители, активные общественные деятели.

Пусть этот весенний день будет наполнен искренними чувствами, словами признательности и любви! Пусть вам улыбается удача, а всем новым планам сопутствует успех! От всей души желаю вам счастья, здоровья и благополучия!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми