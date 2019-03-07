Сильные женщины Сыктывкара

Юлия Афанасьева спасла ребенка, а Юлия Илясова обезвредила мужчину с ножом

5 марта учительница русского языка и литературы сыктывкарской школы №15 Юлия Афанасьева получила медаль «За спасение погибающих на водах». Награду ей вручил начальник главного управления МЧС России по Коми Александр Князев. В июле прошлого года сыктывкарка спасла тонувшего ребенка.

18 июля женщина прогуливалась у озера Шойкир, расположенного рядом с родным для нее пригородным поселком Верхняя Максаковка. Неожиданно со стороны озера донеслись детские крики о помощи. Подойдя к озеру, женщина увидела, что в пятнадцати-двадцати метрах от берега тонет девочка. Не раздумывая ни минуты, Юлия Афанасьева бросилась в озеро и поплыла к ребенку, который уже полностью погрузился под воду. Спасительнице пришлось нырять, чтобы достать девочку. Женщина вытащила спасенную на берег, оказала первую помощь. После этого девочка пришла в себя. Как подчеркнули в пресс-службе МЧС, ребенок был спасен благодаря неравнодушию, умелым и решительным действиям учительницы. Девочка оказалась ученицей той же школы, в которой работает Юлия Афанасьева.

От лица Госсовета Коми отважного педагога поздравила заместитель председателя республиканского парламента Валентина Жиделева.

– Отважный поступок Юлии является примером благородного отношения к своему гражданскому долгу. Приятно, что наши жители полны мужества и отваги и всегда готовы прийти на помощь, – подчеркнула Валентина Жиделева.

Женщины Сыктывкара готовы прийти на помощь в самых опасных ситуациях. Это доказала сыктывкарка Юлия Илясова. Она обезвредила мужчину, напавшего с ножом на посетителей кафе. Благодарность отважной жительнице города выразили министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и члены общественного совета силового ведомства.

Как сообщила пресс-служба МВД, однажды вечером Юлия Илясова отдыхала в кафе с подругой и услышала крики о помощи, доносившиеся с улицы. Женщина выбежала на крыльцо заведения и увидела двоих раненых мужчин, рядом с ними стоял третий – с ножом в руке. Один из пострадавших лежал на земле в крови, а у другого была порезана щека.

Сыктывкарка попросила окружающих, чтобы раненых завели в кафе, а сама осталась один на один с нападавшим. Посетители держали дверь изнутри, чтобы дебошир с ножом не смог ворваться в заведение.

Вооруженный мужчина кинулся на Юлию Илясову, пытаясь нанести удар в шею. Владеющая навыками боевых единоборств, женщина повалила нападавшего на землю и удерживала до приезда наряда полиции.

Дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения, при задержании пытался оказать сопротивление, поэтому стражам порядка пришлось применить наручники. Раненых же экстренно госпитализировали.

Нападавшим оказался житель Сыктывкара 1982 года рождения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. На допросе задержанный пояснил, что во время распития спиртных напитков в кафе у него возник конфликт с одним из посетителей заведения, мужчины вышли «поговорить», злоумышленник пустил в ход нож.

– Юлия проявила смелость и отвагу при задержании злоумышленника, который мог совершить еще одно тяжкое преступление, – отметил Виктор Половников. – Этот поступок заслуживает внимания общества и слов благодарности еще и за активную гражданскую позицию.

К словам министра присоединились председатель и члены общественного совета. Галина Киселева и Анатолий Чиканчи вручили сыктывкарке памятные подарки и выразили надежду, что и в дальнейшем Юлия Илясова будет проявлять свои лучшие личностные качества не только в экстремальных ситуациях, но и в повседневной жизни.

Анатолий Чиканчи на правах руководителя школы боевых искусств напомнил женщине, в свое время увлекавшейся единоборством, что искусство владения боевыми приемами – «это как оружие, которое всегда с тобой, но за которым надо ухаживать, а значит, поддерживать себя в хорошей физической форме».

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото ГУ МЧС России по Коми и МВД по РК