Новая тарификация в столичном транспорте

Переход на новую схему организации пассажирских перевозок не повлечет сбоев в работе общественного транспорта Сыктывкара. Также при разделении сети на маршруты с регулируемым и нерегулируемым тарифом будут сохранены все социальные льготы, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

С 1 января 2019 года в Сыктывкаре произойдет разделение маршрутной сети на маршруты с регулируемым и нерегулируемым тарифом. Данная необходимость обусловлена изменениями в федеральном законодательстве об организации регулярных пассажирских перевозок.

По регулируемым тарифам оплата останется прежней – 23 рубля. Данный тариф устанавливает Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми. На регулируемом тарифе остаются наиболее социально значимые маршруты, обеспечивающие транспортное сообщение с пригородными поселками, а также курсирующие через важные социальные объекты – медучреждения, многофункциональные центры и т.п. Это маршруты №№ 9, 11, 12, 13, 14, 21, 23д, 26, 26а, 27, 29, 29а, 30, 36, 55, 103 и дачные маршруты 102, 105, 109, 126.

По нерегулируемым тарифам стоимость проезда по конкретным маршрутам устанавливает перевозчик. Используя законодательно закрепленную методику расчета, депутаты Сыктывкара установили предельную стоимость проезда по нерегулируемым маршрутам в размере 28 рублей. Однако мэрия Сыктывкара достигла договоренности с перевозчиками об установлении тарифа в 26 рублей. Маршруты, проезд по которым с нового года будет стоить 26 рублей: №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 38, 44, 46, 54. Исключением является маршрут № 33а (Городской автовокзал – Сыктывкарский фанерный завод), проезд по которому останется на прежнем уровне – 28 рублей.

В городском управлении ЖКХ подчеркнули, что переход на новую схему организации перево-зок не повлечет перебоев в транспортном обеспечении жителей столицы Коми. В настоящий момент проведены аукционы на право обслуживания маршрутной сети и по регулируемым, и по нерегулируемым тарифам.

По регулируемым тарифам будет работать Товарищество индивидуальных перевозчиков, в Эжвинском районе – ООО «Пассажирские перевозки» и ИП «Петрушин». Маршрутную сеть по нерегулируемым тарифам будут обслуживать ООО «САТП №1» и Товарищество индивидуальных перевозчиков. Это гарантирует, что с 1 января по всем маршрутам продолжится стабильное курсирование автобусов.

Кроме этого, сохраняются все социальные льготы на проезд в городском транспорте. К льготным отнесено 20 категорий граждан: например, инвалиды и участники Великой Отечественной войны и других боевых действий, «блокадники», инвалиды и сопровождающие их, доноры, ветераны тыла и труда, одинокие пенсионеры старше 80 лет, дети – учащиеся общеобразовательных организаций из многодетных семей, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, ветераны военной службы и так далее.

При этом республиканское законодательство устанавливает, что льготники могут использовать один из двух видов социальных проездных билетов стоимостью 350 рублей каждый. Один из них дает право на безлимитный проезд в городском транспорте в пределах муниципалитета, второй – это книжка на 40 отрывных талонов для проезда на межмуниципальных маршрутах.

Роман СЕМЕНОВ

Фото из архива «Республики»