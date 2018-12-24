Администрация Сыктывкара выиграла смотр МЧС

Мэрия столицы Коми получила почетную грамоту и диплом за первое место в группе «Лучший городской округ» по итогам смотра-конкурса, проведенного Северо-Западным региональным центром МЧС России. В рамках конкурса определялся лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Как сообщила пресс-служба администрации Сыктывкара, смотр-конкурс проходил в два этапа. В региональном этапе принимали участие 22 органа местного самоуправления муниципальных образований Коми, администрации шести городских округов. По решению конкурсной комиссии ГУ МЧС России по Коми лучшей в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения среди городских округов стала администрация Сыктывкара. На втором месте администрация Ухты, на третьем – администрация Усинска.

Победители регионального этапа были представлены на второй, межрегиональный, этап смотра-конкурса в Северо-Западный региональный центр МЧС России, где администрация столицы Коми также заняла первое место.

Деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности оценивалась по двадцати показателям. Учитывалось, как разрабатываются и выполняются положения нормативно-правовых актов, организационно-планирующих и методических документов по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Комиссия конкурса также рассматривала, как на местах организована работа по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях, оценивалось функционирование единой дежурно-диспетчерской службы. Оценивалась подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и при ЧС, а также мерам пожарной безопасности. Особое внимание уделялось практическим мероприятиям по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования и объектов муниципальной собственности.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rubsev.ru