В Ижме начался вывоз мусора из глубинки

Вывоз мусора из одного из самых отдаленных поселков Ижемского района – Том – начал региональный оператор «Ухтажилфонд». До Нового года будут организованы еще два рейса из поселка Койю, а после открытия ледовой переправы – из Картаёля.

Частота рейсов зависит от объемов накопившегося мусора. Сейчас в сельском поселении проживает около тысячи человек.

По информации пресс-службы районной администрации, с ноября из Ижемского района вывезли почти три тысячи кубометров мусора. Транспортировка отходов продолжается из сельских поселений Ижмы, Кельчиюра, Краснобора и поселка Щельяюр, где проживает более половины населения всего района. Вывоз ТКО из припечорских и зареченских сел будет доступен после оборудования ледовых переправ и открытия зимних автомобильных дорог.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru