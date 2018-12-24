В Коми откроется лесопильный цех

Он заработает в 2019 году в местечке Човъю Сыктывкара. Проект реализует ООО «Лузалес». Об этом коммерческий директор компании Руслан Семенюк рассказал главе республики Сергею Гапликову в ходе рабочей встречи, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Руководитель предприятия проинформировал главу региона о предварительных результатах деятельности ООО «Лузалес». Производство демонстрирует позитивную динамику, растет численность персонала (на 1 января 2017 года – 1210 человек, на данный момент – 1793 человека).

В 2018 году компания планировала инвестировать 400 миллионов рублей, фактический показатель за 11 месяцев – 1111,6 миллиона рублей (перевыполнение составило 360 процентов).

Объем налоговых платежей в республиканский бюджет и местные бюджеты Республики Коми за 11 месяцев 2018 года составили 184,4 миллиона рублей.

В ноябре ООО «Лузалес» подтвердило сертификацию на лесные участки, которые находятся в аренде предприятия по системе FSC, РЕFC, и получило сертификаты на вновь выделенные лесные участки в рамках инвестиционного проекта.

В 2018 году компания заключила договоры о социально-экономическом сотрудничестве с администрациями города Сыктывкара, Прилузского и Удорского районов (на общую сумму восемь миллионов рублей), с администрациями сельских поселений, на территории которых осуществляется производственная деятельность предприятия (1,4 миллиона рублей). Общая сумма финансовой помощи социально ориентированных некоммерческих организаций, организаций и учреждений культуры, образования, спорта, религиозных учреждений, государственных структур составила 29,4 миллиона рублей.

Информируя о планах на 2019 год, Руслан Семенюк сообщил, что предприятие готово включиться в широкомасштабный федеральный проект по переработке древесных отходов в биотопливо.

Так, в поселке Кыддзявидзь Прилузского района к марту планируется смонтировать и запустить в работу еще один пеллетный пресс. Это позволит увеличить объем топливных гранул до 30 тысяч тонн в год. Утилизация отходов будет налажена и в местечке Човъю Сыктывкара – в июне на производственной площадке компании «Лузалес» будет запущен четвертый лесопильный цех.

– Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сконцентрировать крупные инвестиции на территории республики. Поэтому все намеченные планы, проектные решения обязательно надо реализовать. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку в рамках нашего сотрудничества, – отметил Сергей Гапликов.

Игорь ПЕТРОВ

Фото rkomi.ru