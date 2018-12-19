Дневник селькора Николая Терентьева

Ижемский журналист 1930-х годов оставил потомкам свое жизнеописание

В этом году столетний юбилей отметила коми печать – в июне 1918 года вышел в свет первый номер первой газеты в Коми крае «Зырянская жизнь». К юбилейной дате «Республика» продолжает цикл публикаций, посвященных вековому становлению коми журналистики. В фондах Ижемского районного историко-краеведческого музея хранится рукописный дневник поэта, журналиста, ответственного редактора газеты «Гöрд Печора» Николая Терентьева. Свои записи ижемец делал в период с 1936 по 1939 год. Чтобы изучить этот уникальный документ сталинской эпохи, журналист «Республики» отправился в Ижму.

Дневник представляет собой несколько сшитых в брошюру тонких школьных тетрадок. Общий объем документа 272 страницы. Записи автор дневника делал в то время, когда проходила смена коми письменности. Напомним, что с 1932 по 1936 год в истории коми языка был период латинской письменности. Но изменение политической обстановки в СССР в середине 1930-х годов привело к отказу от латинизированного алфавита – в стране начался процесс кириллизации. Поэтому в 1936 году был «реабилитирован» молодцовский алфавит. Но через два года его заменили на нынешний вариант кириллического алфавита, значительно более приближенного к русской графике. Начинается дневник молодцовским шрифтом, а завершается современным. Первая запись была сделана 1 июля 1936 года, а последняя – 22 июня 1939 года. Рукопись дополняет фотография Николая Терентьева, сделанная в Щельяюре в 1935 году.

Биографические данные автора дневника довольно-таки скудные. Известно, что родился он в 1919 году в деревне Чика Брыкаланского сельсовета Ижмо-Цилемского района.

Как рассказал двоюродный брат Николая – известный ветеран коми журналистки и ветеран войны Никон Хатанзейский, в семье Терентьевых росло восемь сыновей. Отец работал плотником на судоверфи, умер в 1941 году. Мать трудилась в колхозе телятницей.

– Николай был чудесным парнем, умел мыслить и радоваться жизни, играл на балалайке и гармошке, – рассказал Никон Хатанзейский. – Его материалы печатали в журналах «Ордым» и «Ударник». Долго я берег его рукописи, а потом отдал в ижемский музей.

Дневник Николай Терентьев начал вести с седьмого класса и продолжил в Мохченском педучилище, которое окончил в 1939 году. Печататься начал еще студентом, участвовал в выпуске рукописного журнала, публиковался в республиканских изданиях. Писал стихи. В 1939 году работал ответственным редактором ижемской районной газеты «Гöрд Печора» («Красная Печора»). Она выходила с октября 1920 года и считается одной из старейших районных газет республики. Первые ее номера выпускались на русском языке в Усть-Цильме. С 1922 года редакция была переведена в Ижму. До марта 1962 года газета называлась «Гöрд Печора» и была органом Ижемского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся. С апреля 1965 года печаталась на коми языке под названием «Выль Войвыв» («Новый Север»). С февраля 1966 года издание стало выходить на русском языке и называться «Новый Север».

В 1939 году Николая Терентьева призвали в армию, а когда началась война, 22-летний комсомолец защищал родину от фашистов. Погиб он в бою за Западную Украину 20 марта 1944 года, был похоронен на юго-восточной окраине города Броды Львовской области Украинской ССР. Шел ему тогда двадцать пятый год.

О чем же думал и писал начинающий журналист и поэт, о чем он мечтал, какие у него были идеалы и планы – все это хранят пожелтевшие страницы старой тетради. Оригинальный текст в дневнике написан на коми языке. Представляем некоторые небольшие отрывки в вольном переводе (часть которого «Республике» сейчас помогла сделать москвичка Анастасия Васильева, часть текста перевел в 1960-х годах Никон Хатанзейский).

«1 июля. 1936 год. Отправил письмо в Сыктывкар, в редакцию журнала «Ударник», – с этой строки начинается первая тетрадка. – В письме мои первые произведения: «Гримӧдам-тувччалам» («Громыхаем-ступаем») и «Куканьяслы чӧскыд рача» («Вкусная выпечка для телят») и стихотворение под названием «Вичко колхозлӧн» («Колхозная церковь»), которое перевел с русского (стихотворение Демьяна Бедного). Если из них напечатают одно или два, со всей энергией возьмусь за литературу и стану хорошим писателем. А если не подойдут, еще поучусь и возьмусь писать. Но талант есть – в сердце кипит. Так или иначе, а стану хорошим писателем…

2 июля. Начал переводить с русского на коми статью М.Горького «О том, как я учился писать»…

3 июля. Послал документы для поступления в Мохченское педагогическое училище. В Щельяюре будет новый клуб на красивом месте. Это радует меня… После окончания семилетки работал в школе по ликвидации неграмотности. Получил первую заработную плату 110 рублей. Целиком отдал родителям.

19 июля. Брыкаланск. Вот и дома. Сегодня ездили на лодках за сеном для колхозных телят. К берегу сено таскали на себе. Работали такие же мальчишки, как я. Устали сильно. Страда в разгаре. Работа кипит. Узнал, что в минувшем году за каждый трудодень распределили по 1,9 кг хлеба и по 6 кг сена. Если бы все добросовестно трудились, то колхозом можно было бы горы свернуть.

7 августа. Если честно работаешь – ты верный человек. Этому парню 25 лет. Но вместо того, чтобы идти на сенокос, он ягоды собирает. Спросил его, где же его совесть. А он обиделся.

14 августа. В погреб под домом каким-то образом провалились лошади. Бригадир Шлякот Гриш услышал ночью шорох и испугался. Решил, что черти завелись. Утром посмотрел в погреб и от испуга упал. Потом позвал товарищей, и они вытащили лошадей. Я бы, наверное, тоже испугался. Но человек должен победить в себе суеверный страх. Человек не должен бояться.

19 августа. Ждем парохода. Еду учиться в педучилище. Немножко грустно, но одновременно и радостно. Понимаю, что мама будет беспокоиться обо мне. Буду ей писать письма. От Щельяюра до Ижмы ехали на лошадях. Какие ровные, широкие луга. Раздолье.

29 сентября. Мохча. В нашей группе 44 студента. Стипендия 40 рублей в месяц. Сегодня собирался литературный кружок, и учитель похвалил меня за стихи. Решили один раз в два месяца выпускать литературный журнал. Почитал «Бруски» Панферова. Прорабатываю «Теорию литературы» Виноградова.

29 января. 1937 год. Много, очень много хочется сделать. Но чтобы быть полезным – нужны знания. Хочется быть Некрасовым, Горьким, Шолоховым… Если у человека есть яркая, нужная цель, она озаряет и организует его. Она делает его искателем и развивает лучшие качества.

22 февраля. В клубе поставили пьесу «Хлопчик». Я играл роль холостого красноармейца. Буду часто играть на сцене. Еще вчера не умел фотографировать, а сейчас уже неплохие снимки получаются. Хорошо бы историю села в снимках сделать. Не смог решить пример и получил двойку. Не обижаюсь на учителя, потому что сам виноват. Понятно, что занятия литературой и фотографией – интересно и нужно. Но здесь мы должны учиться. Ведь без крепких знаний хорошим учителем никогда не станешь.

4 апреля – 5 мая. Вышел первый номер нашего журнала «Всходы». Там напечатались И.Логинов, А.Попов, Н.Рочев, А.Терентьев, А.Рудаков и я. Хочется прославить в стихах папанинцев, новые всходы в селе, выжечь огнем тот хлам и мусор, что мешают нам. Семьям будут оказывать материальную помощь. Нашей семье дали 2000 рублей. Каждый вечер слушаем радио. Особенно интересуемся событиями в Испании. Выписал русско-испанский словарь. Жаль, что возраст у нас еще не такой.

Люблю спорт. Особенно лыжи и волейбол. Вот и сегодня сделал большой круг по новой лыжне по льду Ижмы.

Отец – хороший, честный человек. Пятый год строит баржи в Няшабоже. Ударник. Он не только старший товарищ, но и советчик и друг. Дай бог каждому такого отца. Приходила мама. Я от радости заплясал.

24 мая. Смотрел спектакль «Ясный день». Работать, создавать, делать хорошее, веселиться. Я не могу один съесть кусок хлеба: обязательно с товарищем пополам. Хорошая жизнь у Матрены Трофимовны Артеевой. Орденоноска, доярка. Хочется воспеть ее работу в стихах.

8 июня. Сегодня в Ижме сделал посадку самолет, который совершил перелет через Арктику. Вот они – люди, которые не боятся морозов, туманов и океана. У начальника экспедиции Фариха три ордена. Размах крыльев самолета 45 моих шагов. Вечером из Москвы передали, что экспедиция Фариха в Ижме.

17 июля. 1938 год. Получил письмо от писателя Геннадия Федорова. Он пишет: «Писать ты можешь. Только требовательнее относись к своей писанине».

11 ноября. Меня выбрали ответственным редактором нашего литературного журнала. Работаем агитаторами. Написал статью в газету «Гöрд Печора». Напечатали стихотворение в республиканской газете «Вöрлэдзысь». В мае обещали опубликовать мои новые стихи в журнале «Ударник».

Счастливые мы люди. Особенно мое поколение, руки которого строят новую жизнь. Когда-нибудь я напишу книгу о моем сверстнике.

12 января. 1939 год. Записал пять сказок. Записываю песни, пословицы, поговорки. Научился играть на балалайке. В газете «Социалистический Север» опубликовали мою большую статью «Обновленное село».

25 мая. Получил письмо от писателя Михаила Лебедева. Он дал мне хорошие, толковые советы. Читал в «Ударнике» повесть Якова Рочева «Два друга».

Июнь 1939 года. Работаю в районной газете ответственным секретарем. Окунулся в жизнь. Дни летят совсем незаметно. Ох и живая же работа газетчика».

На последней странице дневника запись: «Зашел в редакцию, а М.Артеева там нет – уехал в Усу. Редакция меня командировала в Усу на совещание. Дали на дорогу 100 рублей. М.Артеев меня приказом утвердил в редакцию секретарем. Зарплата 400 рублей. Таким образом, с сегодняшнего дня с работы приходит зарплата. В пятом номере «Ударника» у П.Артеева напечатаны два стихотворения; одно подписано «П.Артеев», второе – «Н.Артеев».

1 мая 1939 года Николая приняли в комсомол. Заявление о приеме в ряды ВЛКСМ он переписал в дневник на русском языке. В заявление он назвал себя сельским корреспондентом.

Дневник Николая Терентьева стал предметом научного исследования. Уроженка Коми, магистрантка Европейского университета в Санкт-Петербурге Татьяна Бугримова пишет исследовательскую работу об этом документе.

– Сама я из Усть-Куломского района. С дневником впервые познакомилась, когда училась в десятом классе гимназии искусств при главе Коми, – рассказала она «Республике». – Потом я поступила в РГПУ имени Герцена, последние три года проработала в школе учителем истории. На примере дневника Терентьева попытаюсь раскрыть тему советской субъективности. Тема остается недоисследованной, и в оборот не введены многие источники. В частности, речь идет о дневниках, которые создавались не на русском языке. В дневнике Терентьева интересны саморефлексия автора, его различные идентичности и зачем он вообще ведет этот дневник.

Артур АРТЕЕВ

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