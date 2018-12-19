Стартовая площадка для новых идей

Лучшие социальные проекты года родились на акселерационной программе «Школа социального предпринимательства», которая была успешно реализована в текущем году. Напомним, что организатором данной программы являлся Центр инноваций социальной сферы Коми республиканской академии госслужбы и управления (ЦИСС).

Успешность бизнеса напрямую зависит от готовности предпринимателя постоянно учиться и приспосабливаться к меняющимся условиям, уверены участники акселератора. По их общему мнению, ЦИСС оказывает неоценимую помощь в освоении искусства ведения бизнеса.

Воздействие акселерационной программы для социальных предпринимателей может распространяться на различные области развития общества, в том числе на обеспечение занятости социально незащищенных групп населения, решение экологических проблем, расширение спектра социальных услуг и многое другое. Акселерация направлена на повышение финансовой устойчивости и масштабирование деятельности организации.

Бизнес-проект частного детского сада Альфеи Габдуллиной на недавно прошедшем в Сыктывкаре форуме социальных предпринимателей «Вместе для нашего будущего» был признан одним из лучших. В предпринимательстве женщина уже с 1995 года. Как сама признается, опыт есть и немалый. Но долгое время работать ей приходилось, как говорится, на ощупь, потому что сколь-либо заметной поддержки для предпринимателей в городе не было.

– Когда есть навыки и инструменты, работать намного легче. Опять же, законодательная база постоянно меняется, ее тоже надо знать, – сказала она. – А в ЦИСС есть возможность получить новые актуальные знания. Это прекрасно, что республика повернулась лицом к предпринимателям, появилась возможность получить поддержку и ответы на сложные вопросы и бесплатно пройти курс обучения.

На акселерационную программу «Школа социального предпринимательства», которая проходила на базе ЦИСС с мая по октябрь этого года, Альфею Габдуллину привело желание получить новые знания. К тому же помимо образовательного компонента в рамках этой программы были предусмотрены консультации, мастер-классы, семинары, тренинги. С предпринимателями работали известные федеральные эксперты Анна Брусницына и Сергей Пономарев, а также Виктор Ильин, Андрей и Виктория Пулькины, социальный предприниматель Любовь Тутринова. По словам Альфеи Габдуллиной, ее очень обогатила полученная информация:

– Трудно даже выделить какого-то одного спикера, у кого-то лучше идет командообразование, у кого-то законодательная база, у кого-то – инструменты. В общем, нельзя сказать, что я получила что-то одно, это целый пласт знаний. Все сотрудники моего предприятия обучались на курсах – каждый по своему направлению. И сразу видно, кто эту школу прошел: они более открыты, свободно говорят, не косно мыслят. Курсы дают ощущение большей свободы и уверенность, что ты все делаешь правильно. Это тем более важно, когда ты занимаешься социальным бизнесом. Потому что социальный бизнес – это ведь не 90 процентов дохода, как многим представляется, а 10 процентов дохода, а остальное, как говорится, все в люди.

Автор бизнес-проекта «Культурно-досуговый центр «В ритме жизни» Вадим Изъюров о возможности попасть на учебу социальных предпринимателей узнал случайно из соцсетей. Говорит, что до этого предпринимательством не занимался, хотя были идеи открыть свою мини-пекарню или делать попкорн. После университета работал в педколледже преподавателем, социальное предпринимательство вообще для себя не рассматривал. Но отучившись на этих курсах, понял, что социальное предпринимательство очень перспективно.

– Во время учебы я получил много информации о налогообложении, ведении бизнеса. И мы, команда единомышленников, решили заняться детским спортом – создать бизнес-проект «Культурно-досуговый центр «В ритме жизни». Разработали методику работы с детьми-дошкольниками. В рамках спортивных тренировок применяем современные педагогические методики – работаем с детской агрессией, неуверенностью. Наши тренировки вырабатывают новую стратегию поведения, за полгода детишки очень меняются, – рассказал собеседник.

Предприниматель Людмила Алдушина занимается производством и реализацией сувенирной продукции народно-художественных промыслов и как педагог ведет мастер-классы. По ее словам, занятия в Акселераторе социальных проектов указали ей вектор движения – куда идти и что делать, помогли сориентироваться и привести в порядок хаотичные «хочу» в голове.

– Мы очень хорошо сотрудничаем с ЦИСС. Если какие-то вопросы возникают, всегда идем к ним, – отметила Людмила Алдушина.

Еще одна предпринимательница – Наталия Бережная – уже пятый год занимается изготовлением сувенирной продукции с национальным колоритом, предметов интерьера, заготовок для творчества.

Наталия Бережная призналась, что пришла на Акселератор социальных проектов для того, чтобы обрести смелость, повысить уровень знаний, поучиться ведению бизнеса. И не ошиблась. По ее словам, это прекрасная практика, которая помогла понять основы организации работы в команде, научила распределять функционал.

– Акселератор – это еще и знакомство с очень интересными людьми: занятия в проекте позволили мне расширить клиентскую базу и деловые связи, – отметила предприниматель.

Итогом акселерационной программы, проводимой ЦИСС, являлась разработанная бизнес-модель, готовая к дальнейшей реализации и выходу бизнеса на рынок, а также создание и развитие новых направлений в уже действующем бизнесе.

При организации оценки социального воздействия акселератора необходимо учитывать, что влияние программы на значения показателей конечных результатов проявляется с определенным временным лагом. Это значит, что для оценки эффективности акселерационной программы необходимо следить за развитием проектов не только в период их участия в программе, но и спустя несколько лет после завершения программы.

Галина ГАЕВА