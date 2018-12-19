Молочные курсы

Аграриям Коми рассказали и показали, как поднять надои и качество

В течение двух дней сотрудники из разных сельхозпредприятий республики учились секретам повышения надоев и улучшения качества молока. Учеба проходила 12-13 декабря на базе Института переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса Коми, а в финале аграриев свозили на роботизированную ферму предприятия «Северная нива»

в Корткеросском районе.

Слушателями курсов «Повышение продуктивности коров и качества молока – основные факторы конкурентоспособности отрасли» стали более 60 сотрудников 25 предприятий, специализирующихся на производстве молока, в основном технологи.

Как отметил министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев, выступивший перед аграриями, сейчас в республике наблюдается положительная динамика в производстве молока, по итогам 11 месяцев достигнут прирост в 2,6 процента. Росту поспособствовали повышение продуктивности и развитие генетического потенциала крупного рогатого скота, улучшение кормовой базы – основную долю составляют корма первого класса. Доля молока высшего сорта в хозяйствах достигает 80 процентов.

Занятия для аграриев провели как приглашенные специалисты, так и местные. Модератором нынешней учебы стала московская компания «Капитал-прок», которая сотрудничает со всеми регионами России от Калининграда до Камчатки, обучая сотрудников молочных ферм технологическим тонкостям рабочего процесса. На сей раз, в частности, речь шла об особенностях кормления коров, чье молоко должно пойти на производство сыров, о влиянии селекционной работы на качество молока, системах управления стадом, о том, как бороться с нарушением обмена веществ у буренок. Кандидат сельскохозяйственных наук, сотрудник Коми НЦ УрО РАН поделился результатами своих научных исследований коров холмогорской породы печорского типа, выступление вызвало горячую дискуссию. Ректор Института переподготовки и повышения квалификации работников АПК Григорий Семяшкин рассказал о перспективах молочного рынка. Если сейчас в Коми в целом производится менее 50 тысяч тонн молока в год, то в Кировской области уже 700 тысяч тонн. И соседи ставят перед собой задачу повысить показатели до миллиона тонн.

– Это целое море молока, серьезная конкуренция, на которую нельзя не обращать внимания. И у нас одна задача – чтобы наше производство, наши технологии были не хуже, чем у них, – отметил в разговоре с журналистом «Республики» Григорий Семяшкин. – Кроме того, стоит вопрос о продвижении местного молока в образовательных, медицинских учреждениях, ведь чем меньше транспортное плечо, тем свежее, качественнее продукт. Сегодня, когда мы организуем кормление коров, то смотрим на жиры, белки, клетчатку и еще множество факторов, в лабораториях просчитываем содержание десятков микроэлементов. А когда кормим детей в садиках, школах и больницах, на что смотрим? На минимальную цену молока, которую предложат на аукционе. Нельзя экономить на детях, критерий должен быть изменен. В Москве, например, нашли способ этого добиться, даже в рамках действующего законодательства: закупать продовольствие не по минимальной цене, а по качественным характеристикам. И в Удмуртии уже лет десять действует направленная на это программа – «Детское молоко».

Ангелина Локтева, представительница швейцарской фирмы «Де-Лаваль», чье оборудование активно используется на передовых молочных фермах Коми, рассказала о технологиях производства молока на фермах с беспривязным содержанием. А как это происходит на практике, аграрии и оценили в «Северной ниве», на ферме укомплектованной четырьмя делавалевскими роботами-доярами. Руководитель ООО «Северная нива» Галина Тарасевич провела для коллег из других сельхозпредприятий экскурсию, продемонстрировав, как работают кормораздатчик, роботы-дояры, как за работой фермы, на которой сейчас живут 260 дойных коров, можно наблюдать удаленно, на мониторе компьютера. А многое показали сами коровы, живущие здесь в беспривязном режиме и самостоятельно решающие, когда им лучше сходить за своей порцией комбикорма, на дойку или же к массажной щетке.

– Какие у вас коровы чистенькие. Как так получается, что у них бока не в навозе? – восхитилась одна из посетительниц.

Оказалось, что это «побочный эффект» от автоматических массажных щеток, к которым коровы буквально очередь занимают. Эти устройства улучшают кровообращение коров и, соответственно, надои, а заодно и грязь с боков убирают.

Современная, полностью автоматизированная ферма в небольшом селе Пезмег Корткеросского района введена в строй в декабре 2016 года, обошлась она в 113,8 миллиона рублей, немалая часть этой суммы была выделена в качестве господдержки из республиканского бюджета. Каждая корова здесь снабжена чипом, так что все ее действия учитывает компьютер, который по необходимости корректирует действия буренки, закрывает или открывает для нее воротца, ведущие к раздаче комбикорма или в доильное помещение. Конечно, прежде чем коров приучили к такому образу жизни, с ними пришлось немало поработать, каждый день проводили

обучение для пяти-шести коров, которых постепенно переводили со старой фермы.

Главный эксперт республиканского Центра поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Дмитрий Васильев провел на этой ферме год, налаживая контакт коров с роботами-доярами. Тонкостей в этом оказалось немало. Во-первых, корова не со всяким выменем подходит для такого типа дойки, те, что не подошли, остались на старой ферме, где их по старинке доят люди. Во-вторых, коровам, которых обслуживают роботы-дояры нужно регулярно брить вымя, иначе сканер не может разобраться, где тут вымя, а где другая часть тела, и к чему подсоединять доильный аппарат. В-третьих, робота, оказывается, может ввести в ступор вид длинного коровьего хвоста, так что их лучше укорачивать.

– Запускали все это методом проб и ошибок, каждую корову потихоньку брали за ошейник и водили через секционную калитку на кормостанцию, к роботу на дойку, показывали, что она получит комбикорм, когда зайдет. Днем с ней час позанимаешься, ночью скотник еще час это повторяет, – рассказал Дмитрий Васильев. – Обычно корова за три-четыре раза запоминает. Но иногда все равно бывает, что время дойки подходит, а она к роботу не пошла. Но благодаря чипу компьютер все это отображает, я, например, даже удаленно из дома могу посмотреть, что на этой ферме происходит. Тогда сотрудник фермы приходит и уже сам ее ведет на дойку. Если корова маститная или с другими заболеваниями, то робот это определяет, и молоко отделяется, на переработку вместе с другим не идет. Для обслуживания этой фермы достаточно одного человека. Но пока работает по два-три.

Начальник территориального отдела минсельхозпрода Коми в Корткеросском районе Светлана Савчук отметила, что за последние десять лет «Северная нива», с тех пор, как ею начала руководить Галина Тарасевич, заметно подросла в плане показателей производства.

– В 2008 году удои здесь были чуть более 2000 килограммов на корову в год, а сегодня более чем 5600. Предприятию, конечно, пришлось много закупать племенного скота, и к строительству новых помещений они пришли потому, что жизнь уже заставила уходить от ручного труда из-за недостатка кадров. И самое главное, что качество молока у них повысилось. Ведь сейчас субсидий на второй сорт уже не дают, так что очень важно добиваться высшего, – рассказала Светлана Савчук. – Я думаю, что хозяйство идет в правильном направлении, не только строит новые помещения, но и работает с кормовой базой, приобретает высокотехнологическое оборудование, работает с землями. Сейчас «Северная нива» начинает строительство нового животноводческого помещения – телятник с родильным отделением на 540 голов прямо по соседству с этой фермой. В итоге это будет замкнутый цикл по выращиванию скота в самых современных условиях. Очень бы хотелось, чтобы на такие фермы приходило больше молодых специалистов, потому что проблема с кадрами остается.

Светлана Савчук сообщила, что новые объекты в перспективе собираются строить и другие животноводческие предприятия района, в частности, ожидается появление ферм на 400 голов каждая у СПК «Исток», ООО «Нившера», СПК «Вишерский».

Анна ПОТЕХИНА

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