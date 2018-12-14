В республиканский закон о тишине внесут поправки

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Государственного Совета Коми подготовил во втором чтении законопроект о внесении изменений в республиканский закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми». Поправки будут рассмотрены на сессионном заседании 20 декабря, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Напомним, документ был принят в первом чтении 20 сентября и после обсуждения отправлен на доработку.

В итоговом проекте предлагается применять общие групповые понятия «бытовая электронная техника» и «бытовые электрические приборы» из общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. Это позволит исключить неоднозначное понимание норм статьи 4 закона о тишине в части действий (бездействия), нарушающих тишину и покой граждан, при использовании различных электроприборов и устройств.

Кроме того, как отметил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Геннадий Горбачев, предлагается расширить перечень объектов, где должны обеспечиваться тишина и покой граждан. В список войдут индивидуальные жилые дома и жилые дома блокированной застройки, гаражи и хозяйственные постройки в границах земельного участка, на которых расположены данные индивидуальные жилые дома.

Лина ПЕРОВА

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