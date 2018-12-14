«Югыд ва» – победитель конкурса фонда «Заповедное посольство»

Подведены итоги конкурса концепций проектов фонда «Заповедное посольство», направленных на поддержку заповедных территорий. Как отмечают организаторы, оценка проводилась экспертами по пяти критериям: оригинальность и новизна идеи, ее реализуемость в выбранные сроки, соответствие тематике фонда, перспектива дальнейшего развития проекта.

По результатам оценки экспертами отобрано пять концепций проектов, в том числе проект «Югыд ва» «Этнотуризм Севера: свадебные обряды», сообщает пресс-служба национального парка.

В рамках проекта планируется развитие этнотуризма с использованием гостевого дома в селе Подчерье. Подчерские пейзажи привлекательны природными и историко-культурными ресурсами: святыми местами, чистой водой родников, геологическими и археологическими памятниками, народными ансамблями, народными промыслами и ремеслами. В зимнее время года у гостей будет возможность покататься на лошадях, а в летнее – на лодках по живописной реке. После проведения свадебного обряда участники вместе с гостями могут пройтись по экологической тропе «Дорога к лесному озеру», посетить памятные места, что только добавит яркости и необычности этому дню. Проект будет способствовать не только развитию семейного института, но и поддержанию туристического потенциала района.

Теперь победителей ожидает второй этап конкурса, в рамках которого совместно с командами проектов будет разработана смета и совместная фандрайзинговая программа устойчивого перспективного развития проекта.

Лина ПЕРОВА

Фото news.zapoved.ru