Взносы на капремонт можно платить помесячно

Автор: Редактор 14.12.2018

Тема предстоящих изменений размера минимального взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов с января 2019 года обсуждалась на заседании постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам ЖКХ.

Как пояснил первый замминистра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК Виталий Поправка, размер минимального взноса был увеличен для обеспечения финансовой устойчивости системы капитального ремонта в регионе.

По словам и.о. генерального директора НКО РК «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Александра Толмачева, собственники помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регоператора, получают квитанции один раз в квартал. Начисления в счете отражены за каждый месяц квартала. Тем не менее, отмечает Александр Толмачев, оплачивать квитанции можно как за весь квартал единовременно, так и помесячно. Например, получив квитанцию за первый квартал 2019 года (январь-март), оплату можно проводить частями, но полную оплату необходимо выполнить не позднее 10 апреля 2019 года.

В ходе обсуждения комиссия рекомендовала НКО РК «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» усилить разъяснительную работу с гражданами о возможности платить взносы на капитальный ремонт помесячно. В частности, в квитанциях регионального оператора должно быть размещено доступное для собственников разъяснение о такой возможности.

Напомним, с 1 января 2019 года размер минимального взноса на капремонт в республике увеличится и составит от 7,38 до 9,15 рубля за один квадратный метр.

Лина ПЕРОВА

Фото lermontov26.ru

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