«Т Плюс» продолжает обновление

Инта переведена на единый источник отопления, продолжается модернизация тепловой системы Воркуты, ситуация с собираемостью платежей за энергоресурсы в Коми улучшилась – об этом, а также других результатах работы в 2018 году и планах на ближайшее будущее говорилось на межрегиональной пресс-конференции руководства ПАО «Т Плюс».

На вопросы журналистов из 16 регионов ответил председатель правления компании Денис Паслер. Представители СМИ нашей республики также получили комментарии от заместителя директора Коми филиала «Т Плюс» Алексея Старцева и управляющего директора АО «Коми энергосбытовая компания» Елены Борисовой.

Денис Паслер рассказал, почему перенесены сроки газификации Центральной котельной в Воркуте: «Т Плюс» выполнила все свои обязательства, подготовив ЦВК к переходу на газ к осени. Как и было запланировано, смонтировано все оборудование, проложены газопроводы. Но газ к котельной пока не подведен, а это уже от тепловиков не зависит. Как только это произойдет – ЦВК стартует на новом виде топлива.

Как пояснил Алексей Старцев, в планах на 2019-2020 годы также газификация ТЭЦ-2 Воркуты. К нынешнему моменту выполнены проектные работы, сейчас документация на госэкспертизе, частично уже заказано и оплачено оборудование.

Кроме того, Денис Паслер ответил на вопросы, касающиеся отопительного сезона в Инте, где ТЭЦ осталась единственным источником тепла для всего города. По словам председателя правления компании, тепловики столкнулись с рядом сложностей. В прошлом сезоне прекратилась добыча на местной шахте, и пришлось налаживать поставки угля из Воркуты. Он отличается по своим характеристикам от интинского, поэтому понадобилось приспосабливать оборудование.

– Но с этой задачей мы справились, и с точки зрения режима работы котлов, и с точки зрения строительства нового склада под уголь, – рассказал Денис Паслер. – И вторая задача: у муниципальной котельной возникли проблемы, связанные с износом, и мы подхватили ее нагрузку. В очередной раз помогли властям, чтобы не оставить жителей города без тепла. Конечно, там еще много проблем, связанных с тем, что сети старые, низкая собираемость платежей, но мы их намерены решить.

Муниципальная котельная, нагрузку которой передали на ТЭЦ, давно находилась в сложном положении, для ее поддержки ежегодно выделялось порядка 70 миллионов рублей из республиканского бюджета. Но спасти предприятие все же не удалось. По словам Алексея Старцева, все необходимое, чтобы ТЭЦ, находящаяся в ведении Коми филиала «Т Плюс», могла нести нагрузку по всему городу, уже сделано. Но ситуацию осложняет то, что в Инте очень проблемные сети с точки зрения теплопотерь. Подобная ситуация и в Сыктывкаре – больше 70 процентов тепловых магистралей старше 20 лет, для сетей это возраст солидный. К тому же износу сетей способствует плохое состояние ливневой канализации. Кстати, если вы видите на улице люк, из которого идет пар, это необязательно следствие прорыва на сетях, чаще парит сточная вода, нагревшаяся от труб, которые она подтопила.

– С 2014 года в городе растет количество дефектов на сетях, пока переломить ситуацию не удается, требуется больший объем вложений в ремонт, – отметил Алексей Старцев. – Мы подготовили карту дефектов, знаем наиболее проблемные участки. В пятилетней программе стратегического развития предусмотрели рост финансирования на будущие периоды. Планируем на следующий год увеличить вдвое объем ремонтной программы по Сыктывкару.

Серьезный объем работ был проделан в уходящем году в Сосногорске. Там заменили достаточно большой участок магистральной сети – порядка 400 метров. Причем очень сложный, под железной дорогой. В текущем году началась реконструкция градирен ТЭЦ, которая продолжится в следующем году, это позволит сократить расход топлива.

По Ухте также проходили мероприятия по реконструкции тепловой сети, поменяли большой участок магистрали на улице Космонавтов. Кроме того, в рамках инвестиционной программы строится новая сеть к 6-му микрорайону. На этом участке в ближайшие годы планируется комплексная застройка.

Также на пресс-конферен-ции был поднят вопрос задолженности за энергоресурсы, который, по словам Дениса Паслера, актуален для всех регионов. Сейчас долги перед «Т Плюс» в целом по всем территориям ее деятельности – 56 миллиардов рублей. При этом тепловики планируют в 2019 году потратить на ремонт и модернизацию больше 30 миллиардов. То есть если собрать все долги, то можно выполнить сразу двухгодичную ремонтную и инвестиционную программу и станций, и теплосетей.

– Все инструменты борьбы с неплатежами, какие разрешены законом, мы используем. Где можно отключать – отключаем, где можно судиться – судимся, используется ограничение выезда за рубеж, арест счетов, – пояснил Денис Паслер, отметив, что задолженности делают проблемной оплату используемого топлива (на 60 процентов это газ), и не платить за него нельзя, поскольку это ставит под удар уже топливный комплекс страны. Также нельзя сэкономить на техническом перевооружении, подготовке к зиме.

Ситуация с долгами в Коми, к сожалению, остается одной из самых сложных в регионах деятельности «Т Плюс». На сегодня долги за тепло и горячую воду перед местным филиалом компании достигают уже порядка 10 миллиардов рублей.

– 7,3 миллиарда это долги потребителей Воркуты, а 700 миллионов – Инты, – пояснила Елена Борисова. – Население в этих городах сократилось более чем в пять раз. Остались дома с пустующими квартирами, которые нереально продать. Но даже если в многоквартирном доме проживает всего одна семья, мы вынуждены поставлять туда тепло. А это север с достаточно долгим отопительным периодом, в Воркуте в этом году, например, всего полтора месяца тепла не было. Деньги за отопление пустующих квартир собрать невозможно.

По словам Елены Борисовой, по сути 80 процентов задолженности – это неплатежи населения. Даже если номинально тепловикам не заплатила управляющая компания или ТСЖ, то происходит это в подавляющем большинстве случаев от того, что жители домов игнорируют квитанции за ЖКУ. Остальная часть долгов приходится на проблемные предприятия, как правило, банкротящиеся.

– Тем не менее в этом году нам удалось поднять уровень сборов с населения с 81 до 84 процентов, – отметила управляющий директор АО «Коми энергосбытовая компания». – По Воркуте в прошлом году было 66 процентов, в этом уже 72 процента. Связано это с тем, что мы ведем активную судебную работу.

В некоторых случаях, конечно, жители МКД платят за тепло и горячую воду вполне добросовестно, а вот управляющая компания эти средства по разным причинам задерживает. В последнее время методов воздействия на такие УК прибавилось.

– Помогло изменение законодательства, сейчас мы стали активно подавать в жилинспекцию заявления на лишение УК лицензий из-за долгов. Кроме того, с прошлого года достаточно серьезно используем механизм банкротства управляющих компаний. В результате в 2018 году по сравнению с прошлым уровень сбора с управляющих компаний поднялся, – сообщила Елена Борисова. – Если в прошлом году прирост долгов по УК был порядка 200 миллионов, то в этом году его практически нет.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»

С 1 ноября Коми энергосбытовая компания осуществляет в республике работу по начислению и сбору средств по обращению с твердыми коммунальными отходами. Такие обязанности КЭСК получила, участвуя в конкурсе, объявленном региональным оператором по обращению с ТКО – «Ухтажилфондом». На пресс-конференции Елена Борисова рассказала, что отсутствующие более пяти дней граждане могут получить перерасчет за вывоз ТКО. Для этого можно принести документы, подтверждающие отсутствие, в офис компании или отправить отсканированные копии в разделе «Обратная связь» на сайте www.komiesc.ru. Сделать это нужно в течение 30 дней после возвращения домой.

Начисление за услугу по обращению с ТКО производится исходя из числа жильцов, зарегистрированных в квартире. Если таких нет, то счет за услугу выставляется в адрес собственника жилья. Вне зависимости от того, сколько у гражданина в собственности жилых помещений, услуги по обращению с ТКО будут рассчитаны по каждому помещению. Если вы получили квитанцию, в которой указано неверное количество зарегистрированных, вам также нужно обратиться с подтверждающими документами в Коми энергосбытовую компанию.

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