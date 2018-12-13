В рейтинге лучших

Воркутинский горно-экономический колледж возглавил топ-10 ссузов региона и вошел совместно с Воркутинским педагогическим колледжем и Воркутинским медицинским колледжем в топ-500 средних профессиональных образовательных организаций Российской Федерации. Приятная новость была озвучена на совещании в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми. О том, как ведущему профессиональному учебному заведению Заполярья удалось занять верхние строчки российского рейтинга и что, кроме престижа, это даст ссузу, «Республике» рассказал директор Воркутинского горно-экономического колледжа Виктор Тельнов.

– Вы без малого три года руководите колледжем. Как удалось добиться таких результатов за такое короткое время?

– Высоких результатов колледжу удалось добиться благодаря сохранению опыта, традиций, лучших технологий и методик старой школы подготовки специалистов среднего звена и внедрению новых, ориентированных на формирование у будущих профессионалов компетенций, соответствующих требованиям рынка труда.

Воркутинский горно-экономический колледж берет свое начало от первенца учебных заведений в Заполярье и ровесника города – Воркутинского горного техникума, который в молодом шахтерском городе был открыт в 1944 году по личному приказу Сталина. Оборонным предприятиям страны нужен был уголь, а шахтам – специалисты: шахтостроители, разработчики, электромеханики. В первом наборе было 92 учащихся.

Сейчас в Воркутинском горно-экономическом колледже учатся 895 студентов, а количество специальностей перевалило за десяток. За время своего существования колледж выпустил свыше 17 тысяч специалистов, которые трудились и трудятся на шахтах, предприятиях, в производственных объединениях, акционерных обществах не только Воркуты, но и других городов республики и России.

– Еще совсем недавно заполярный колледж занимал в рейтинге учреждений среднего профессионального образования (СПО) место в середине списка и всего за два года сумел подняться на вершину рейтинга.

– Что касается мониторинга качества подготовки кадров по образовательным организациям и филиалам Главного информационно-вычислительного центра Минобрнауки России. Он включает в себя различные показатели: по трудоустройству, финансовому менеджменту, по количеству иностранных студентов, воспитательной работе и многим другим. Это масса критериев, которые нужно выполнять. Те учебные заведения, которые не справляются со всеми предъявляемыми требованиями, скатываются на нижние строчки рейтинга.

– Кажется удивительным, но ВГЭК успешно выполняет, например, такой критерий, как наличие иностранных студентов. Откуда иностранцы узнают про Воркуту – это же надо ехать «к черту на рога»?

– Это к вам в Сыктывкар «к черту на рога», а Воркута – столица мира. Наш заполярный город – это Советский Союз в миниатюре, у нас в колледже учатся ребята из Азербайджана, Украины, Киргизии, Казахстана, Молдавии. К примеру, у нас очень большая киргизская диаспора. Когда у них была сложная политическая и социальная обстановка, многие из тех, кто жил в горнодобывающих областях и трудился на шахтах, приехали в Воркуту, работают здесь по специальности, а их дети учатся в нашем колледже, чтобы потом продолжить трудовую династию.

– Другой важный показатель рейтинга – квалификация преподавателей и их возрастной состав.

– Не секрет, что и высшая школа, и средние профессиональные учебные заведения стареют кадрово. Поэтому мы провели в данном направлении большую работу, ездили по городам республики с профориентационными мероприятиями и агитацией, после чего штат пополнился новыми абитуриентами и молодыми преподавателями, средний возраст работников колледжа «помолодел». В том числе приезжают к нам и из Сыктывкара. Наши преподаватели постоянно повышают свою квалификацию, мы не жалеем денег на то, чтобы приглашать соответствующих специалистов, и видим теперь результаты.

– С трудоустройством выпускников тоже все в порядке?

– Самые высокие показатели трудоустройства у ребят, выбравших специальности для горной отрасли. Они – наша главная гордость. «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» – одна из старейших специальностей, дающая «на-гора» горных техников-электромехаников уже более 65 лет. Ребята, обучающиеся по этой специальности, уже с третьего курса идут на оплачиваемую практику в шахты АО «Воркутауголь». Третий-четвертый курс проходят здесь практику, зарплата практикантов – порядка 50 тысяч рублей. Трудоустройство по горному направлению стопроцентное, каждый выпускник, освоивший «горное дело», получает письменное именное приглашение на работу, которое ему вручает вместе с дипломом представитель АО «Воркутауголь».

Компания АО «Воркутауголь» – наш основной социальный партнер, но далеко не единственный. Ведь несмотря на свое узкоспециализированное название, горно-экономический колледж готовит специалистов по весьма широкому спектру профессий. Соглашения о сотрудничестве у колледжа подписаны и с Воркутинскими ТЭЦ, и с главным управлением МЧС республики, и с министерством внутренних дел, с компанией «Теле2». Недавно мы открыли две новые специальности – «Защита в чрезвычайных ситуациях» (подготовка сотрудников для МЧС) и «Правоохранительная деятельность» (подготовка кадров для МВД и других силовых структур). Среди ссузов республики Воркутинский горно-экономический колледж – единственный, кто готовит таких специалистов. Специализация МЧС есть в Ухтинском горно-нефтяном колледже, но он федерального подчинения и входит в университетский комплекс Ухтинского государственного технического университета.

Кроме того, колледж получил лицензию и на обучение еще одной совершенно новой для него специальности – «Гостиничное дело». Набор студентов по этому направлению планируется в 2019 году, специальность входит в топ-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Лабораторно-практическая база уже подготовлена при помощи АО «Воркутауголь» – на одном из этажей здания колледжа появился хостел – мини-гостиница, где будущие специалисты гостиничного сервиса будут проходить практику. Это укладывается в концепцию развития арктического туризма, о котором так много говорится в последнее время. Наши студенты второй год занимают призовые места престижного чемпионата «WorldSkills» на республиканском уровне, причем они выступают по компетенциям, не являющимся для них основными.

На новый уровень во ВГЭК поднята научно-исследовательская деятельность. Впервые за всю историю колледжа студент получил федеральный патент на изобретение, а такое, как правило, под силу только сильным вузам. На молодежном инженерном форуме «Сириус» в Адлере среди студентов ведущих вузов России – МГУ, СПбГУ, МГИМО и так далее – было всего два студента ссузов, один из которых – учащийся Воркутинского горно-экономического колледжа. Кстати, благодаря соглашениям с вузами Ухты, Сыктывкара и Белгорода учащиеся ВГЭК могут поступить в эти высшие учебные заведения без ЕГЭ.

– Учебный процесс не единственная составляющая формирования высококвалифицированного специалиста. Как у вас с другими сферами развития личности подрастающего поколения?

– Когда в 2016 году я был только назначен директором колледжа, при обследовании по воспитательной работе колледж находился на незавидном 19-м месте. Но уже спустя некоторое время в ссузе появились клубы исторической реконструкции и исторического фехтования «Северная земля» и «Авангард», военно-патриотический клуб «Пересвет» с элементами штурмового альпинизма, лазертаг и фаер-шоу. Был восстановлен и отремонтирован тренажерный зал в общежитии, в колледже появился свой молодежный профориентационный центр «Штрек», работающий в формате бесплатного антикафе. Активно заработал студенческий совет, а волонтерская организация «Лети лепесток» и спортивно-туристический клуб «Полярник» получили новые импульсы для развития. Также был создан спортклуб, приняты на работу тренеры по волейболу, баскетболу, благодаря чему команды ВГЭК вышли на первые места в соревнованиях среди ссузов республики.

Впервые за четверть века в колледже восстановлен строительный отряд. Зарплата ребят, которые трудятся в летние месяцы, – 25 тысяч рублей. А участники сервисного отряда подрабатывают в вечернее время, занимаясь после учебы уборкой площадей корпусов колледжа и общежития.

Студенты горного – активные участники республиканской и федеральной форумной кампании. К примеру, на Всемирном форуме молодежи и студентов в Сочи в состав делегации от всей Республики Коми из 70 человек было включено пять человек из Воркутинского горно-экономического колледжа. Только что наши студенты вернулись с форума «Доброволец России» из Москвы, мы направляли туда членов нашего отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

У нас самое динамичное сообщество в социальной сети «ВКонтакте», колледж – один из лучших в информационном поле среди СПО, следит за трендами информационного поля и SMM. ВГЭК активно проводит профориентационную работу и за пределами Воркуты, выезжая с агитационными рейдами в Ижму, Инту, Харп, Салехард, Лабытнанги, Усть-Цильму.

– Все вышеперечисленные достижения помогли Воркутинскому горно-экономическому колледжу подняться в российском рейтинге СПО. Конечно, попадание в топ-500 очень престижно. Но что это дает, кроме престижа?

– Если учебное учреждение выполняет государственное задание, находится в рамках всех необходимых показателей, оно может претендовать на стабильное финансирование и динамичное развитие. Наш учредитель – министерство образования, науки и молодежной политики строго следит за соблюдением соответствующих критериев, уверен, нам будет проще защищать бюджет и обосновывать расходы.

Все вышеперечисленное – несомненно, заслуга большого и дружного коллектива горно-экономического колледжа. Я очень благодарен своим коллегам за то, что поддерживали меня на этапе становления новой концепции развития колледжа. Сейчас очевидно, что мы выбрали правильный путь, и именно активная деятельность и успешная работа преподавателей, сотрудников и студентов позволяют горному колледжу добиваться высоких результатов, открывать новые специальности, готовить широкий спектр высококвалифицированных специалистов, от которых зависит развитие Арктической зоны и всей нашей республики.

Лина ПЕРОВА

Фото предоставлено Воркутинским горно-экономическим колледжем

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